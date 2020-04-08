08 Nisan 2020 19:20

Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

Balçova metrosu inşaatında çalışanlar arasında Kovid-19 teşhisi konulan kişilerin çıkması iddiası üzerine işin devam etmesi, işçiler arasında tedirginliğe yol açtı.

Metro inşaatı

Fotoğraf: DHA

Özer AKDEMİR
İzmir

Balçova metrosu inşaatında çalışanlar arasında koronavirüs testi pozitif çıkanların olduğu iddiası üzerine işin devam etmesi işçiler arasında tedirginliğe neden oldu. Şirket, koronavirüs taşıyanlara ilişkin iddialarına dair "Bu konu ile ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) açıklama yapmalı" derken, İBB ise açıklamayı şirketin yapması gerektiği görüşünde.

"İŞYERİ HEKİMİNDE ORTAYA ÇIKTI"

Metro inşaatında çalışan işçilerin aktardığına göre, yaklaşık bir hafta önce işyeri hekiminin koronavirüs testi pozitif çıktı. İşyeri hekiminin abisinin de daha yeni koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini ileri süren işçiler, işyeri hekiminin koronavirüs testinin pozitif çıkmasına rağmen diğer çalışanlara test yapılmadığını, çalışma koşulları açısından da herhangi bir önlem alınmadığını öne sürdü. İşçiler, geçtiğimiz günlerde şantiye yatakhanesinde çalışan bir işçinin de testinin pozitif çıkmasına rağmen işçilere ne maske ne de eldiven dağıtılmadığını ileri sürdü. Şirket, eldiven ve maske siparişi verdiklerini, gelince dağıtacaklarını söylemekle yetindi.

TESTİ POZİTİF ÇIKAN İKİ MÜHENDİS KEMALPAŞA'DA KARANTİNADA

Önceki gün iki mühendisin daha koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını iddia eden işçiler, mühendislerin Kemalpaşa'daki şantiyede karantina altında tutulduklarını söyledi. İşçiler, iki gündür birçok işçinin koronavirüs testi yaptırdığını, sonuçların iki gün içinde kendilerine iletileceğinin belirtildiğini dile getirdi. Kendilerinin ve ailelerinin son derece tedirgin olduğunu ifade eden işçiler, en azından sürecin netleşmesi için işe 15 günlük bir ara verilmesini istediklerini söyledi.

ŞİRKET VE BELEDİYE AÇIKLAMAYI DİĞERİNİN YAPMASINI İSTİYOR

Bu iddialarla ilgili aradığımız metro inşaatını yapan yüklenici firma Gülermak Şirketi yetkilileri, konuya dair bir açıklama yapmazken, açıklamayı İzmir Büyükşehir Belediyesinin yapması gerektiğini ileri sürdü. Ulaştığımız İBB yetkilileri ise aynı şekilde kendilerinin şirketle ilgili bir açıklama yapmalarını doğru olmayacağını, açıklamayı şirketin yapması gerektiğini ifade etti.

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Balçova metrosu inşaatında çalışanlarda koronavirüs tespit edildiği iddia edildi

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