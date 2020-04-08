İşçilere seslenen duvar gazetelerini asan EMEP üyeleri gözaltına alındı

Çorlu’da koronavirüs salgınıyla ilgili işçilere yönelik hazırlanan “Patronların kârı için işçilerin hayatı feda edilemez” başlıklı duvar gazetelerini asan Emek Partisi (EMEP) Çorlu İlçe Başkanı Erdal Koçer ve parti üyesi Kenan Işık gözaltına alındı.

Gözaltılara tepki gösteren EMEP Çorlu İlçe Örgütü, gözaltıların işçilerin bilgilendirilmesine engel olmaya yönelik bir uygulama olduğunu belirtti. Fabrikalardan art arda Kovid-19 pozitif vaka haberlerinin geldiği bugünlerde yapılan gözaltının, salgına da davetiyle çıkarma anlamına geldiğinin ifade edildiği açıklamada, gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması istendi. (Çorlu/EVRENSEL)

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