Dev Sağlık-İş: Şişli Etfal’de taşeron sağlık çalışanları işten atıldı

Dev Sağlık-İş yaptığı açıklama ile İstanbul Şişli Etfal Hastanesinde 7 taşeron sağlık çalışanının “hasta yok”, “ihale bitti” gerekçesiyle işten çıkarıldığını bildirdi.

Dev Sağlık-İş yaptığı açıklama ile Şişli Etfal Hastanesi görüntüleme merkezinde çalışan 7 sağlık çalışanının “hasta yok” gerekçesiyle haziran sonunda bitmesi gereken sözleşmenin bitmesini dahi beklemeden işten atıldığını bildirdi.

Yapılan açıklamada; “Özel hastaneler esnek çalışma adı altında çalışanlarını ücretsiz izine çıkarmaya devam ediyor. Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği (ÖHSAD) Başkanı, Bahat Hastaneler Grubu Sahibi Reşat BAHAT hasta gelirlerinde %80’lere varan düşüş olduğu gerekçesiyle pandemi sürecinde devletin özel hastanelere el koyması gerektiğini dile getiriyor” denildi.

İŞ YOK DİYE İŞTEN ATILDILAR

Kamu hastanelerinde de durumun pek farklı olmadığı vurgulanan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Sağlık Bakanı 32.000 sağlık çalışanı alacağını söylerken bir kamu hastanesi olan İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görüntüleme merkezinde çalışan çoğunluğu sendikamız üyesi 7 sağlık çalışanı ihale bittiği gerekçesiyle işten atıldı. Yine hastanenin MR, Tomografi birimlerinde çalışan yine sendikamızın üyelerinin de bulunduğu 40’a yakın taşeron işçi ise ücretsiz izne çıkarıldı.”

Farklı taşeron şirketler aracılığıyla yıllardır Şişli Etfal Hastanesinde ultrason, MR, tomografi gibi görüntüleme birimlerinde çalışan tıbbi sekreterler, hekimler ve görüntüleme teknikerlerinden oluşan sağlık çalışanlarının haziranda bitmesi gereken sözleşmenin dahi bitmesini beklemeden “günde birkaç çekim yapıyoruz sadece, işler düştü” denilerek mart ayı sonunda işten çıkarılmanın gerçekleşeceğinin hem hastane yönetimi hem de taşeron firma yetkilileri tarafından dile getirildiği bildirilen açıklamada; “Yıllardır sağlık emek ve meslek örgütleri olarak sağlık hizmetinin piyasalaştığını, hastaların müşteri olarak görüldüğünü söylüyoruz. Ama bu durum salgın döneminde bile hastanelerimizin bir ticarethane gibi işletildiğinin kanıtıdır. Pandemi döneminde bir kamu hastanesinde çalışanların işinden olması herhalde sadece ülkemizde görülebilecek bir durumdur. Hastane yönetimi ile yalpan görüşmelerde ise şu anda yoğun olan birimlerde çalışmaya hazır olduklarını da açık bir şekilde ifade eden sağlık işçilerine verilen yanıt işten atmak oldu” ifadeleri kullanıldı.

Bir yandan Bakanlığın “32 bin sağlık çalışanı alacağız” demesi bir yandan yıllardır hastanede halkın sağlığı için emek veren sağlık çalışanlarının işten atılmasının sağlık sisteminin geldiği noktayı gözler önüne serdiğine dikkat çekilen açıklamada, “Ülkemizde ilk Covid-19 tanısı konulduğu günden bu yana Sağlık Bakanına seslendik. Sağlık çalışanlarını koruyamazsanız bu virüsle baş edemezsiniz dedik. Bu yanlıştan derhal dönülmeli ve işten atılan sağlık çalışanları işlerine başlatılmalıdır” denildi. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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