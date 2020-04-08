08 Nisan 2020 14:36 Güncelleme: 08 Nisan 2020 15:02

Tüm Bel Sen: Bergama Belediyesi koronavirüs salgınına karşı önlem almıyor

Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube, Bergama Belediyesinin koronavirüs salgınına karşı çalışanları için hiçbir önlem almadığını duyurdu.

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Tüm Bel Sen İzmir 2 No'lu Şube, Bergama Belediyesinin dış birimlerde kronik rahatsızlığı olanları çalıştırmaya devam ettiğini, dönüşümlü çalışmanın uygulandığı ana binada da çalışanları tekrar işe çağırdığını açıklayarak belediyeyi bir an önce genelgelerde belirlenen önlemleri almaya davet etti.

Yapılan yazılı açıklamada, “Her geçen gün salgına kaşı yeni önlemler alınırken Bergama Belediyesi ise aldığı önlemleri kaldırıyor. Geçen hafta Bergama Demokrasi Platformu’nun açıklamasında özellikle belediyenin dış birimlerinde kronik rahatsızlığı olanların çalıştırılmaya devam edildiği, dönüşümlü çalışmanın uygulanmadığı ve çalışanlara idari izin kullandırmayıp kendi yıllık izinlerini kullanmaları yönünde baskı yapıldığı dile getirilmişti. Bunun üzerine Bergama Belediyesi hiçbir adım atmamış ve tersine bu hafta itibariyle dönüşümlü çalışmanın uygulandığı ana binada çalışanları da tekrar geri çağırarak çalıştırmaya başlamıştır” ifadelerine yer verildi.

“BELEDİYEYİ EMEKÇİLERİN SAĞLIĞINI TEHLİKEYE ATMAMAYA DAVET EDİYORUZ”

Bütün ülkeye yayılan salgının en yoğun görüldüğü ikinci il İzmir olmasına rağmen Bergama Belediyesinin bu duyarsızlığının çalışanlar üzerinde endişe yarattığını söyleyen Tüm Bel Sen 2 Nolu Şube, “Sendika olarak Bergama Belediyesinde çalışan üyelerimiz ve diğer tüm çalışan emekçilerin bu çalışma koşulları bizleri de endişelendirmektedir. Sosyal medya hesaplarında ve kentin görünür yerlerinde konuyla ilgili duyarlılıklarını ve salgına karşı yaptıklarını ön plana çıkarırken kendi çalışanlarına karşı ise bu tavrı sergileyen Bergama Belediyesi yönetimini, tribünlere oynama tavrından vaz geçmeye, bir an önce genelgelerde belirtilen önlemleri almaya, çalışan emekçilerin ve halkın sağlığını tehlikeye atmamaya davet ediyoruz” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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