Eczacılar soruyor: Maske dağıtımı nasıl yapılacak?

Türk Eczacıları Birliği maske satışının yasaklanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, maskenin üretimi kadar dağıtımının da hassas bir süreç olduğu ifade edildi. Maske dağıtımının nasıl yapılacağı sorulan açıklamada, bu konudaki tüm belirsizliklerin giderilmesi istendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maske satışının yasaklandığını ve bundan sonra maskelerin halka ücretsiz bir şekilde ulaştırılacağını kamuoyuyla paylaştığı belirtilen açıklamada, konuya ilişkin düzenlemenin ayrıntılarının, bir an önce kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılması istenildi. Kamuoyunda ve eczacılarda konuya ilişkin yanıtlanmayı bekleyen pek çok soru bulunduğu ifade edilen açıklamada, “Bu maskeler kimler tarafından dağıtılacaktır? Hangi noktalardan dağıtılması planlanmaktadır? Bu dağıtımın Türkiye genelindeki lojistiği nasıl sağlanacaktır? Bu dağıtım nasıl denetlenecektir? Kişilere maske dağıtımında kıstas ne olacaktır? Günlük ne kadar kullanım öngörülmektedir? Dağıtımın sürekliliği ve güvenliği nasıl sağlanacaktır? Yeterince maske üretimi mevcut mudur?” soruları yöneltildi.

SAĞLIK EMEKÇİLERİ BİLE BULMAKTA ZORLANIYORDU

Korona krizinin Türkiye'de başladığı 10 Mart tarihinden bu yana sağlık çalışanlarının dahi maske bulmakta zorluk yaşadığına dikkat çekilen açıklamada, bunun yanı sıra eczacıların halka maske teminini sağlamak adına fahiş fiyatlardan maske temin etmek zorunda kaldığı kaydedildi. Bu nedenle maske bedelini devletin sübvanse etmesinin son derece olumlu ve doğru bir yaklaşım olduğu ifade edilen açıklamada, ancak maskenin halka ulaştırılması ile ilgili net bir yöntemin belirlenmesinin ve bu yöntemin sürdürülebilir olmasının da hayati derecede önemli olduğu vurgulandı.

MASKENİN ÜRETİMİ KADAR DAĞITIMI DA HASSASTIR

Maskenin üretiminden imhasına kadar hassas süreçleri içeren ve kullanım ömrü olan tıbbi bir ürün olduğu belirtilen açıklamada, bu yüzden üretim koşulları kadar dağıtım koşullarının da pandemi döneminde hayati öneme sahip olduğu ifade edildi. Öte yandan pandemi sürecinde eczacıları görmezden gelen bir tutumun olduğu ifade edilen açıklamada, “Buna bir de eczacıların cezalandırılmasına varacak uygulamalar eklenmesi, mesleki gururumuzu incitmektedir. Eczacılarımız; pandemi sürecinde ön saflarda mücadele ederken bir yandan da kronik hastalara sağlık ve ilaç hizmeti vererek hastanelerin yükünü önemli ölçüde hafifletmektedir. Meslektaşlarımızın görmezden gelinmesinin dışında, maske temininde yaşanacak belirsizlikler nedeniyle sıkıntıya düşürülmesini kabul etmediğimizi belirtmek isteriz” denildi. (Ankara/EVRENSEL)

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