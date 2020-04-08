Özel hastanelerin, Kovid-19 hastalarına binlerce lira fatura kestiği iddiası Mecliste
"Pandemi hastanesi" olarak kullanılmasına karar verilen özel hastanelerin, hastalara binlerce liralık fatura kestiği iddiası Meclis gündemine taşındı.
Fotoğraf: AA
CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "pandemi hastanesi" olarak kullanılmasına karar verilen özel hastanelerin, hastalara binlerce liralık fatura kestiği iddialarını Meclis gündemine getirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması tabiyle verdiği soru önergesinde Tanrıkulu, Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı "pandemi hastanesi" olarak kullanılmasına dair düzenleme yaptığı özel hastanelerin, hastalara binlerce liralık faturalar kestiği iddialarına yönelik haberlerin basına yansıdığını belirtti.
Tanrıkulu iddialarla ilgili şu soruları sordu:
- Sağlık Bakanlığının koronavirüs salgınına karşı ‘pandemi hastaneleri’ olarak kullanılmasına dair düzenleme yaptığı özel hastanelerin, hastalara binlerce liralık faturalar kestiği iddiaları doğru mudur?
- İddialar doğru ise bahse konu düzenlemeye fiyatların dahil edilmemesinin gerekçesi nedir?
- Pandemi hastaneleri olarak kullanılacağı belirtilen özel hastanelerin koronavirüs tedavilerini yüksek ücretler ile yapmaya devam etmesinin salgınla mücadeleye faydası nedir?
- Pandemi hastanesi olarak 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç hastane hizmet vermektedir? Hizmet kapsamları ve isimleri nedir?
- Pandemi hastanesi olarak 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde illere göre toplam kaç özel hastane hizmet vermektedir? Hizmet kapsamları ve isimleri nedir?
- 7 Nisan 2020 tarihi itibariyle Türkiye genelinde Corona Virüs testi yapılan kaç hastane mevcuttur? Bahse konu hastanelerin yaptığı test sayısına göre dağılımı nedir?
- Corona Virüs testi yapılan hastane sayısının artırılmasına yönelik bir çalışma mevcut mudur? Mevcutsa, içeriği ve kapsamı nedir?
(HABER MERKEZİ)
SES Ankara Şubesi: Özel hastaneler gemiyi ilk terk eden oluyor
İspanya'da özel hastaneler devlet kontrolüne geçiyor
Bakanlıktan genelge: Özel ve vakıf hastaneleri de "pandemi hastanesi" olabilecek
TTB Genel Sekreteri Yılmaz: Özel hastaneler kriz yönetimine devredilmeli