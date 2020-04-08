DİSK-AR: Sendikasızlık Kovid-19’un risklerini artırıyor

DİSK-AR'ın açıkladığı rapora göre sendikasızlık koronavirüsün yarattığı riskleri daha da artırıyor. Türkiye’de 15 milyon 799 bin işçinin 14 milyon 104 bini sendikal korumaya sahip değil.

Fotoğraf: Evrensel