06 Nisan 2020 18:11

Norveç’te koronavirüs nedeniyle işsizlik artıyor, sendikaların üye sayısı çoğalıyor

Norveç Sendikalar Konfederasyonu, ülkede işsizliğin kalıcı olmasından endişelendiğini açıkladı ve bu durumda en büyük bedeli işçilerin ödeyeceğini belirtti.

Norveç bayrağı ve Kovid-19 testi

Fotoğraf: Mehmet Emin Mengüarslan

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    Mahmut ALGÜNERHAN
    Oslo

    Norveç’te koronavirüs nedeniyle isşiz sayısı, kısmi işsiz olanlarla birlikte 400 bini aştı. Sendikalar konfederasyonu LO, yüksek işsizliğin kalıcı olacağından endişeli.

    Norveç Sendikalar Konfederasyonu (LO) Başkanı Hans-Christian Gabrielsen şimdiden Norveç’in sarsıldığını ve işsizliğin kalıcı olmasından endişelendiği açıklaması yaparak, bu durumda en büyük bedeli işçilerin ödeyeceğine dikkat çekti.

    Çalışma ve Soyal Refah Kurumu NAV’dan gelen yeni rakamlara göre kısmı işsizlerle birlikte işsiz olanların sayısı 412 bin. Bu da işgücünün neredeyse yüzde 15'ini oluşturuyor.

    Patron örgütü NHO’nun Ekonomi Şefi Øystein Dørum de yeni işsizlik rakamlarının şok edici olduğunu söyledi. NHO şefi, Norveç Haber Ajansı NTB’ye yaptığı açıklamada Norveç’in büyük bir petrol fonu olmasına ve iyi bir refah programına sahip bulunmasına rağmen krizin ülkeyi daha da yoksullaştıracağına kuşku olmadığını belirterek “Savaş sonrası dönemde hiç olmadığı kadar derin ve hızlı düştük. Aynı zamanda, çevremizdeki ülkeler de batmaya başlarsa, normal çalışmayı sürdürmek daha da zor olacaktır” dedi.

    Dørum, dönem uzarsa şirketlerin yenik düşeceğini ve geçici işten çıkarılanlar dışında tam işten çıkarmalar yaşanacağını söyledi. “Bu da daha düşük tüketim ve gelecekte daha az refah anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

    SENDİKANIN ÜYE SAYISI ARTTI

    Öte yandan aynı dönemde LO’nun üye sayısını artırması dikkat çekti. Sendika konfederasyonu mart ayında 11 bin yeni üye kazandı ve üye sayısı 950 bin oldu. Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştığında yüzde 39’luk bir artış söz konusu. LO geçen yıl aynı dönemde, 7 bin 860 üye kazanmıştı.  

    LO yönetimi, bu büyük artışın iki ana nedeni olduğuna inanıyor. Birincisi zor durumda kalan çalışanların daha fazla iş güvenliğine ihtiyaç duyması. İkincisi, LO’nun üyelerine yönelik banka avantajları sağlaması ve ipotek kredisi kampanyası başlatması.

    LO Sekreteri Terje Olav Olsson bunun çok sevindirici olduğunu belirterek, “Ne 2008’deki mali kriz sırasında ne de 2014’teki petrol fiyatlarındaki düşüş sırasında benzer bir şey yaşamamış olmamızdır. Bu da insanların endişeli bir dönemde kendisini güvenliğe aldığını gösteriyor. Birçok insanın bu güvenliği LO’da araması çok iyi” dedi.

    SIĞINMA BAŞVURULARI İNTERNET ÜZERİNDEN

    Öte yandan hükümet kriz önlemleri kapsamında yardımlarına devam ediyor. Bu bağlamda göçmen nüfusa koronavirüs hakkında bilgilendirme çalışmaları yapan gönüllü kuruluşlara 6.6 milyon kron yardım yapılacağı açıklandı.

    Norveç’te Yabancılar Genel Müdürlüğü (UDI) de geçtiğimiz hafta başından itibaren yapılan tüm sığınma mülakatlarını iptal ederek ara vermesinin ardından sığınmacılarla Skype üzerinden tekrar görüşmeye başladı.

    Hükümetin aldığı enfeksiyon kontrol kurallarına uyulması gerekçesiyle görüşmeler internet yoluyla yapılıyor. Görüşmelerde tercüman ve sığınma başvurusundan bulunanlar farklı yerlerde mülakatlara katılıyor. Mart ayı sonunda Norveç sığınmacı kaplarında toplam 2 bin 500 kişinin yaşadığı belirtiliyor.

    Norveç’te göçmen kökenliler içinde ise koronavirüsten en çok etkilenenler Somaliler. Açıklamalara göre, büyük bir kısmı koronavirüs hakkında yeterli bilgiye de sahip değil. Genelde göçmen kökenlilerinin en fazla yaşadıkları kent olan başkent Oslo’da şehir yönetimi, hükümetin aldığı önlemleri web sitesinde 18 dile çevri yaparak bilgilendirmeye çalışıyor. Bunun yanı sıra gönüllü çevrelerle iş birliği çerçevesinde mahalleler dolaşılarak, düşük gelirli ailelere doğrudan bilgilendirme, göçmen kökenli ebeveynlere yönelik bilgilendirme, işyerlerine yönelik bilgilendirme çalışması yapılıyor.

    YAŞLI BAKIM EVLERİNDE RİSK BÜYÜK

    Norveç’te salgından etkilenen kesimlerin arasında yaşlı bakım evleri de bulunuyor. Bu evlerde koronavirüs vakaları artıyor. Oslo Belediyesindeki 46 bakımevinden 26’sındaki çalışanlarda koronavirüs tespit edildi. Buralarda kalan yedi kişi de yaşamını yitirdi.

    TV 2, Oslo Belediyesi, hasta bakım evlerinde uzun süreliğine kalan 3 bin 600 kişiden 490’ına test yapıldığını, 45’inde koronavirüs tespit edildiğini duyurdu.

    Bakım evi yetkilileri ise, 10 bin çalışanının 1300’ünü test ettiklerini açıkladı. Bunlardan 89’unun enfekte olduğu doğrulanırken 550 çalışan da önlem olarak karantinaya alındı. Böylece ülkede karantinaya alınanların toplam sayısı 700’ü aştı.

    Ülkede verilen son bilgilere göre yaşamını yitirenlerin sayısı ise 59, ayrıca toplam 5 bin 519 hasta bulunuyor. Bu hastaların 319’u yoğun bakımda.

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