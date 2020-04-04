Koronavirüs salgını öğrencilerde gelecek kaygısını artırdı

Hazal GÖÇMEN

Ankara

ODTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri, koronavirüs salgını nedeniyle yaşadığı kaygıları, geleceğe dair belirsizlikleri ve uzaktan eğitim sürecinin hayatlarını nasıl etkilediğini Evrensel’e anlattı. Online eğitim başta olmak üzere birçok sorun ve belirsizlikle karşılaştığını söyleyen öğrenciler, özellikle yüksel lisans yapmayı ve özel şirketlerde çalışmayı düşünen arkadaşlarının gelecek planlarını ertelendiğini dile getirdi.

ODTÜ İktisat Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Bahar, okula ara verilmesi kararından sonra ailesinin imkanlarıyla apar topar memleketime geldiğini, karantinanın ilk günlerini üç hafta sonra okula döneceği düşüncesiyle yoğunluktan izleyemediği dizilerle geçirdiğini söyledi. Bu dönemde sosyal medyayı çok fazla takip etmenin etkisiyle geçirdiği tek bir dakikadan keyif alamadığını ayrıca adına alınan kararların doğruluğu noktasında kaygılı olduğunu da ekledi. Kaygısının arkadaşları tarafından da paylaşıldığını belirten Bahar, online eğitim konusunda ise derslerle olan bağın kopmaması ve gün içinde üniversite öğrencilerine uğraşacak bir şey olması adına olumlu yaklaştığını söyledi. "Ülkede henüz telefon dahi çekmeyen köyler varken herkesin internete ya da bilgisayara erişiminin nasıl olabileceği yetkililer tarafından düşünüldü mü merak ediyorum?" diye sordu. ODTÜ’de fakülteler bazında bazı yardım kampanyaları başlatıldığını söyleyen Bahar, bunun bazı hocalarının sorumluluk almasıyla gerçekleştiğini ama kampanyanın olmadığı üniversitelerdeki öğrenciler için duyduğu endişeyi dile getirdi.

"NE ZAMAN NORMALE DÖNERİZ MERAK EDİYORUM?"

Türkiye'de virüs için gerekli önlemlerin alınmadığını ifade eden Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1. Sınıf Öğrencisi Deniz ise, insan hayatının sadece evde kalma mesajlarıyla korunmaya çalışıldığını ve ne yazık ki virüsle burun buruna çalışan, sağlık çalışanları başta olmak üzere, memurundan temizlik görevlisine, hasta bakıcısından güvenlik görevlisine kadar bütün hastane çalışanları büyük riskler altında çalışmakta olduğundan söz etti.

Uzaktan eğitim sürecinde derslerini takip etme sorunu yaşamasa da ODTÜ’deki birçok öğrencinin laboratuvar, stüdyo gibi uygulamalı derslerinin nasıl ilerleyeceğinin soru işareti olduğunu belirten Deniz, eğitimin tamamen internet üzerinden sağlanmasının teknolojik imkan yetersizliği çekeler için büyük sorun olduğunu dile getirdi. Ortalama yükseltme ya da dersten kalma gibi sebeplerle yaz okuluna ders bırakan öğrencilerin merakla yaz döneminde eğitime devam edilip edilemeyeceğini öğrenmeyi beklediğini anlatan Deniz, “Staj başvuruları, iş başvuruları, lisansüstü eğitim başvuruları, belki mezuniyet sonrası taşınma planları yapanlar… Hiçbiri bugünlerin bitmesini beklemeden harekete geçemiyor. Hayatlarımızın mümkün olan en kısa sürede eski haline dönmesini ve eğitimimizin, gelecek planlarımızın daha fazla aksamamasını umuyorum" diye konuştu.

SALGIN GELECEK KAYGISINI DA DERİNLEŞTİRİYOR

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi son sınıf öğrencisi Fatma, salgın nedeniyle Erasmus faaliyetlerinin durduğunu, Almanya'da bir dönem eğitim göremeyeceğini söyledi. Yıllardır uğraştığı, hazırlıklarını tamamladığı bir planın iptal olmasını uzun süre kabul edemediğini belirten Fatma, ancak insanların hayatlarını kaybettiği, işsiz kaldığı veya ücretsiz izin yüzünden kiralarını ödeyemez duruma geldikleri koşullarda “derdim biraz şımarıkça görünmeye başlamıştı” diye düşündüğünü ifade etti. ODTÜ'ye geç kayıt olma sürecinden sonra vizelerin ev ödevi halinde yürütüleceğin, hocaların da final sınavlarının nasıl yapılacağını tam bilmediğini, online derslerin başladığını söyledi. Bilgisayara veya internete erişim sorunu yaşama ihtimali olan öğrenciler içinse dekanlıkların ilgilendiklerini söylemesine rağmen bunun nasıl işlediğini bilmediğini belirten Fatma, salgın sonuçlarının her açıdan eşitsiz bir süreç olduğunu, gençleri tedirgin ettiğini vurguladı.

GELECEK PLANLARI SARKTI

Son sınıf öğrencisi olduğu için salgının geleceğini etkilediğini söyleyen Fatma, "Birçoğumuz üretimin azaldığı bu dönemde özel sektörün iş alımlarında kontenjan düşürmeye gideceğini düşünüyoruz. İleride özel şirketlerde çalışmayı düşünen arkadaşlarım karar değiştirmeye başladı" dedi. Gelecek planlarının devlet kurumunda çalışmaya yönelmesiyle KPSS’yi girmeyi düşünürken, onun da tarihinin de eylül ayına ertelendiğini belirten Fatma, yüksek lisans yapmayı düşünenler için gelecek planlarının en az birkaç ay sarktığını dile getirdi.

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