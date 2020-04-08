Sağlıkta şiddet yasa teklifinin görüşülmesi önerisi AKP-MHP oylarıyla reddedildi

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, sağlıkta şiddeti önlemeye dair yasanın bir an önce çıkarılması için TBMM'de görüşmelere başlanmasını istedi. Şeker’in bu önerisi AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda söz alan ve kürsüye doktor önlüğü ile çıkan Ali Şeker, "Vekil kimliğimle değil hekim kimliğimle konuşacağım. Sağlıkta şiddet yasası çıkana kadar da bu mikrofonda kalsın önlüğümüz” dedi.

"SAĞLIKÇILARI ÜÇ GÜN ALKIŞLADIK AMA SONRA..."

Milletvekili Ali Şeker, konuşmasında “Üç gün sağlıkçıları alkışladık ama sonrası üç nokta, boşluk. Eğer biz Meclis olarak bu sağlıkta şiddet yasasını çıkartmayacaksak ne farkımız kaldı? Sadece alkış yetmez, sorumluluklarımızı yerine getirelim” dedi.

Sağlıkta şiddeti önlemeye yönelik yasa teklifinin bir buçuk yıldır komisyonda beklediğini söyleyen Ali Şeker, “Sağlık çalışanlarının önümüzdeki günlerde daha büyük bir mücadele azmine ihtiyaçları var ve bu sıkışan sağlık kapasitesinden dolayı daha fazla şiddete uğramaları durumu söz konusu. Bunun için biz görevimizi yapalım ve bu yasayı bir an önce gündeme alıp, yasa teklifimizi yasa olarak buradan çıkartıp halk için mücadele veren sağlıkçılarımıza Meclisten moral desteği sağlayalım. İspanyol gribinden ölenlerin döneminde, o günün yöneticileri sorumsuzluklarıyla hatırlanıyor. Biz de bugün sorumsuz davranmayalım ve bu yasayı bir an önce çıkartalım, hak ettikleri güvenceyi sağlık çalışanlarına verelim" ifadelerini kullandı.

Sağlıkta Şiddet Yasa teklifimizin gündeme alınması önerisi TBMM Genel Kurulu’nda AKP ve MHP oylarıyla reddedildi :(#AlkısKorumazYasaKorur pic.twitter.com/brG0Mtki1x — Ali ŞEKER (@draliseker) April 7, 2020

AKP'Lİ ÖZLEM ZENGİN: ZATEN HAZIRLIĞIMIZ VAR

Milletvekili Şeker'in konuşmasının ardından AKP Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, “Sağlık Bakanımızın bizlerden arzu ettiği iki şey vardı. Biri, performans sistemiyle çalışıldığı için bu süreçte en yüksek tavandan ödeme yapılması, diğeri ise şiddetle alakalı bu kanunun çıkarılması. Birincisi gerçekleşti, ikincisiyle alakalı da bizim zaten hazırlığımız var. Fakat bu işi yaparken hep beraber yapalım istiyoruz” sözlerini sarf etti.

Özlem Zengin'in bu sözleri üzerine CHP'il Özgür Özel, AKP'nin hazırladığı taslağı gördüğünü ve bu taslağın Sağlık Bakanının talebinin yüzde 20’sini bile karşılamadığını belirtti. Özel, "Sağlık Bakanı'nın talebiyle Türk Tabipleri Birliğinin ve bizim verdiğimiz önergenin arasında küçük nüanslar var. Ancak Adalet ve Kalkınma Partisinin 'bu torbaya ya da gelecek torbaya' dediği bir paragraflık metin, dağın fare doğurması, beklentinin boşa çıkmasıdır. O yüzden enine bu iki çalışmayı burada birleştirip beş parti olarak sağlıkta şiddeti gündemimize alırsak bu teklif CHP’nin teklifi olmaktan da çıkar. Biz bunu bekliyoruz. Böyle bir jesti sağlık çalışanları hak ediyor" ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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