TTB: Kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleri karşılansın

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Sağlık Bakanlığı’ndan kadın sağlık çalışanlarının gereksinimleriyle ilgili düzenleme yapılmasını talep etti. Sağlık alanında çalışanların 2/3’ünden fazlasının kadınların oluşturduğunu belirten TTB, küresel salgının sağlık çalışanı kadınlar açısından oluşturduğu risklere ve kadın emeği üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

"KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI İÇİN TALEPLER"

TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, özel/kamu/taşeron işveren ayrımı gözetilmeden tüm sektörlerdeki hekim ve sağlık çalışanlarını kapsamak üzere, kadın sağlık çalışanlarından süt izninde olanların ücretli izinli sayılması, çocuklu eşlerden ikisinin de sağlıkçı olması durumunda birine ücretli izin verilmesi, tek ebeveyn olması nedeniyle çocuğun bakımından tek başına sorumlu olan kadınlar ve erkeklerin ücretli idari izin kapsamına alınması TTB tarafından talep edildi.

Adıyaman'ın açıklamasına göre Covid-19 testi pozitif çıkan sağlık çalışanı sayısı ise İstanbul’da binin üzerinde, İzmir’de 111, Ankara’da 100-150 arasında. (Ankara/EVRENSEL)

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