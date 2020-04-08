Yunus Bekir YURDAKUL

Oturduğu koltuktan/ makamdan kalk(a)mayan insanların ülkesiyiz. Bir kez belediye başkanlığı yapan kendisine ömür boyu “başkanım” diye seslenilsin istiyor. Milletvekili ya da bakan olan da öyle. Partilere, sivil toplum kuruluşlarına da sirayet etti bu “gelenek”! koridorda, salonda, sokakta “başkan”dan, “vekil”den, “bakan”dan geçilmiyor.

Söz niye ve nasıl buraya geldiyse geldi yine. Bir dönem kültür bakanlığı da yapan Suat Çağlayan, “Hoşlanmıyorum bana böyle seslenilmesinden. Uyarıyorum da zaman zaman çevremi... Bak sen ne güzel, ‘Öğretmenim!’ diyorsun...” dedi ve gülümseyerek ekledi:

- İyileştim ben Bekirciğim!

Keşke!

Yıl iki binler.. Yargıç sordu: