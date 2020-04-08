08 Nisan 2020 04:12

İyileşmek!

"Oturduğu koltuktan/ makamdan kalk(a)mayan insanların ülkesiyiz."

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan | Fotoğraf: AA

Yunus Bekir YURDAKUL
  • yby.yurdakul@gmail.com
Yunus Bekir YURDAKUL

Oturduğu koltuktan/ makamdan kalk(a)mayan insanların ülkesiyiz. Bir kez belediye başkanlığı yapan kendisine ömür boyu “başkanım” diye seslenilsin istiyor. Milletvekili ya da bakan olan da öyle. Partilere, sivil toplum kuruluşlarına da sirayet etti bu “gelenek”! koridorda, salonda, sokakta “başkan”dan, “vekil”den, “bakan”dan geçilmiyor.

Söz niye ve nasıl buraya geldiyse geldi yine. Bir dönem kültür bakanlığı da yapan Suat Çağlayan, “Hoşlanmıyorum bana böyle seslenilmesinden. Uyarıyorum da zaman zaman çevremi... Bak sen ne güzel, ‘Öğretmenim!’ diyorsun...” dedi ve gülümseyerek ekledi:

- İyileştim ben Bekirciğim!

Keşke!

Keşke!

Yıl iki binler.. Yargıç sordu:

Yıl iki binler.. Yargıç sordu:

Reklam
EGE HABERLERİ
İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz

İşçi mektubu: Ölüm riskine rağmen çalıştırdığınız için sizi asla affetmeyeceğiz

"Ne yapılması gerektiğini dün Akar Tekstil işçileri gösterdi. İşçi sınıfı onlarla ne kadar gurur duysa azdır."

CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

CHP’li Mahir Polat: Tarım Bakanlığı alınan önlemleri şeffaflıkla açıklamalı

CHP Milletvekili Mahir Polat, tarımsal üretimin koronavirüs salgınından etkilenmemesi için bakanlıkça alınan önlemlerin şeffaflıkla açıklanması gerektiğini söyledi.

CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

İzmir'de koronavirüs salgınına karşı atılacak adımlar tartışıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile koronavirüse ilişkin toplantı yapan kitle örgütleri temsilcileri toplantının önemli bir adım olduğunu söyleyerek, salgına karşı ortak mücadelenin önemine vurgu yaptı.

İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

İZELMAN işçilerinden salgına karşı dayanışma

İzmir Büyükşehir Belediyesinin koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlattığı erzak yardımına İZELMAN işçilerinden destek geldi. Kampanyaya toplam 6 bin 500 üye 120 temsilcisi katıldı.

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri: Kâr hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri koronavirüs salgınında alınması gereken önlemleri ve talepleri açıklayarak, “Patronların kar hırsı işçilerin ve toplumun sağlığına mal olacak" dedi.

İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

İzmir Tabip Odası: Sağlık çalışanlarına rutin Kovid-19 testi yapılmalıdır

Kovid-19 pandemisi nedeniyle her gün çok sayıda yeni vaka ile karşılaşılırken İzmir Tabip Odası sağlık çalışanlarına rutin test yapılması çağrısında bulundu.

Tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim kaygısı belirsizliklerle büyüyor

Tıp öğrencilerinin nitelikli eğitim kaygısı belirsizliklerle büyüyor

Tıp öğrencileri koronavirüs salgınında eğitimlerinde yaşadıkları süreci anlattı. Uşak’ta yaşayan ve farklı üniversitelerde tıp okuyan öğrenciler en çok eğitimde ve sağlıktaki belirsizlikten kaygılı.

Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla Çıtlık ormanında ağaç katliamı halkın tepkisi üzerine yine durduruldu

Muğla'nın Çıtlık mahallesindeki 30 hektarlık ormanın odun elde etmek için kesimine yeniden başladı. Geçtiğimiz cuma başlayan kesimler yöre halkı ve MUÇEP'lilerin tepkileri sonrası durdurulmuştu.

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

İzmir'de yaşayan bir öğretmen, uzaktan eğitimde yaşanan sorunları Evrensel'e anlattı.

Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek

Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek

Koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine İZENERJİ emekçileri destek vererek, dayanışma çağrısında bulundu.

BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı

BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı

BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "En az 2 hafta ülke genelinde karantina uygulanmalı, sadece zorunlu işler, her türlü önlem alındıktan sonra yürütülmelidir" dedi.