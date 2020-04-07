07 Nisan 2020 15:54 Güncelleme: 07 Nisan 2020 16:24

CHP Milletvekili Atila Sertel: Gazetecileri tahliye etmeyecek düzenleme eksik olacak

CHP’li Sertel Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaparak, tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin eksiklik olacağını vurguladı.

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CHP'li Atila Sertel meclis kürsüsünde konuşma yaparken

CHP Milletvekili Atila Sertel (Fotoğraf: Basın Danışmanı)

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel koronavirüs salgınıyla birlikte gündeme gelen Ceza İnfaz İndirimi Yasası’nın mecliste görüşülmesine ilişkin açıklama yaptı. Sertel, basın ve ifade özgürlüğü ile birlikte tutuklu gazetecilerin serbest yargılanmasının yer almadığı bir düzenlemenin utanç verici, hukuka ve vicdana aykırı bir eksiklik olacağını vurguladı.

Halkın haber alma hakkı için içeride ve dışarıda mücadele eden gazetecilerin kapsam dışında bırakılmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden Sertel, “Bugün itibarıyla 86 gazeteci ve medya çalışanı cezaevlerinde tutuklu veya hükümlü. Meclis’te görüşülecek ceza infaz indirimi yasasına tutuklu gazetecileri kapsayacak, eline silah almamış, yalnızca düşüncelerinden dolayı siyasi cezalara çarptırılmış kişiler için infaz indirimi içeren düzenlemeler eklenmelidir. 90 bine yakın kişiyle birlikte tutuklu gazetecilerin de özgürlüğüne kavuşması sağlanmalıdır. Aksi halde eksik hazırlanan bu paket ölü doğacaktır” diye konuştu.

“YAZDIKLARINDAN DOLAYI HİÇBİR GAZETECİ CEZAEVİNE ATILMAMALIDIR”

Gazeteciler Barış Pehlivan ve Barış Terkoğlu örneğinde olduğu gibi haksız tutuklama süreçlerinin ortadan kaldırılmasının da cezaevlerinde yaşanan yoğunluğu çözebileceğini ifade eden Sertel, şunları söyledi: “Basın ve ifade özgürlüğüne yönelik yaptırımlarda, hukuksuz tutuklamalarda da değişen bir şey olmadı. İktidar tüm dünyayı kasıp kavuran salgın zamanında dahi gazetecilerin serbest kalmasına, onların tutuksuz yargılanmasına yönelik bir adım atmıyorsa bu kendilerine muhalif gördükleri gazetecilere güttükleri kinin göstergesidir. Yazdıklarından, konuştuklarından ve düşüncelerinden dolayı hiçbir gazeteci cezaevine atılmamalıdır. Gazeteciler özgür olmalıdır. Terör suçları, gazetecilik ve düşünceyi ifade özgürlüğü ile yan yana getirilmemelidir. Dışarıda haber varken evinde dahi kalamayan gazetecileri demir parmaklıkların ardında bırakmayalım. AKP ve MHP’li milletvekillerine sesleniyorum. Gelin bu yasaya gazetecilere de özgürlüklerini verecek düzenlemeleri ekleyelim. Ülkemizin Çin ile birlikte en çok gazetecinin tutuklandığı ülke olarak anılması ayıbından kurtaralım.”

“TEK ADAMIN OLDUĞU ÜLKELERDE DEMOKRASİLER RAFA KALDIRILIYOR”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulunmasını da eleştiren Sertel, “Bizler basın ve ifade özgürlüğü dedikçe, gazetecilik suç değildir diye haykırdıkça tek adam iktidarı bu söylemleri umursamadığı gibi kin ve nefretle hareket ederek muhalif gazetecileri ‘uslu durun yoksa sizi cezaevine atarım’ cümlesini kurmadan tehdit ediyor. Doğru ve objektif haberciliğe tahammülü olmayan bu zihniyetin olduğu yerde özgürlükten söz edilebilir mi? Bir kişi veya kurum sizin hakkınızda yanlış haber yapıyorsa ya doğrusunu kamuoyuyla paylaşırsınız ya da tekzip gönderirsiniz. Demokrasinin olduğu ülkelerde işleyiş böyledir. Ama tek adamın olduğu ülkelerde demokrasiler rafa kaldırılıyor” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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