Sağlık Bakanı Koca'nın açıkladığı Toplum Bilimleri Kurulu kimlerden oluşacak?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Toplum Bilimleri Kurulu adı verilen bir kurul oluşturduklarını duyurdu.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile ilgili yaşanan son gelişmeler, yaşamını yitiren kişi ve vaka sayısı hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Koca, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun ardından Toplum Bilimleri Kurulu adında bir kurul daha oluşturduklarını açıkladı. Koca, "Tavsiye kararları ulusal politikalara rehberlik etti. Toplum olarak hastalığa karşı daha iyi organize olabilmemiz için farklı ihtiyaçlar çıktı. Yapılacak yönlendirmelere gerek duyuyoruz. Bu amaçla Toplum Bilimleri Kurulu adı verdiğimiz bir kurul oluşturduk. Bu kurul bize hayatı kolaylaştıracak kurallar sunacak. İlk toplantısını önümüzdeki günlerde yapacak olan yeni kurulun hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplum Bilimleri Kurulu'nda kimlerin yer alacağı sorusuna yanıt veren Bakan Koca, "Sosyolog, psikolog, din psikolojisi, din sosyolojisi, istatistik gibi alanında uzman kişilerden oluşacak. Toplumu ilgilendiren konularla ilgilenecek" dedi. (HABER MERKEZİ)

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