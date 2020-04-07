Tarım işçilerine sokağa çıkma yasağı gelmeden budamayı bitirin baskısı

Ferhat TAYLAN

Tarım İşçisi/Öğrenci

Adana

Tarım işçileri tüm tedbirlerden habersizmişçesine normal hayatlarına devam ediyor. Hiç bir önlem alınmadan aç kalmamak için işlerine devam ediyorlar. Bir gün işe gidip 3 gün gidemiyorlar yağmurdan dolayı. Ayda 8 gün yapıyor ortalama ve alınan aylık maaş ortalama 700 TL oluyor. Hadi 1000 TL diyelim, elektrik faturası 200 TL, su faturası 150 TL, tüp 130 TL, yağ 70 TL olunca etti mi 550 TL. Bir aile 450 TL ile geçimini sağlıyor. Birikim yok, yarını düşünecek gücü yok, imkanı yok. O da yetmiyor saat 6’da kalkıp ekmek parası için yola düşen tarım işçilerine koronavirüs tedbiri denilerek alınmayan önlemler yüzünden ceza yazılır diye işe gitmelerinin önüne geçiliyor. Normalde 18 kişilik dolmuşlara 35, 40 kişi binip üst üste gidiyoruz. Tabii bu devletin işine geliyor ceza kesiyor, para devlete gidiyor. Elçilik yapan kişi ödüyor cezayı, toprak ağaları gene bundan etkilenmiyor.

İŞÇİLER NASIL GEÇİNECEK?

Kimse geçiminizi nasıl sağlayacaksınız diye sormuyor işçilere. Birkaç aileye 1000 TL yardım yapıp bunun reklamını ev ev televizyona verdikten sonra tüm sorun çözüldü sanıyorlar. 65 yaş üstü, 20 yaş altı evde kalsın diyorlar, neden? Zaten çalışmıyorlar, işçi değiller. Öğrenciler ya da emekliler onlar ama yine de bazı ailelerin geçimini 20 yaş altı ya da 65 yaş üstü çalışıp sağlayanlar da var.

HERKES EVDE KALSIN, İŞÇİLER ÇALIŞSIN

Herkes evde kalsın ama işçi sınıfı çalışsın babam çalışsın. Ölmek var durmak yok. Bu işçilerin bir ayda patrona kazandırdığı paranın yarısını patron bağış kampanyası olarak veriyor. Oh mis! Devletimiz işçinin kendi parasını işçiye minnet isteyerek yardım adı altında, zekat adı altında veriyor ama çalışmaya devam edin siz, evde kalmayın diyor. Oh ne güzel sistem.

Ağalar, elcilere “Bir an önce budamayı bitirin sokağa çıkma yasağı gelmeden. Yoksa işimiz yarım kalır” diyor. İşçileri düşünüyormuş gibi de “Yarın sokağa çıkma yasağı gelecek, elinize biraz para geçer” diyorlar. Bu işçilerde sigorta yok, bir şey yok. Kaza vs. olduğunda 1000 TL işçinin eline sıkıştırıp yolluyorlar, bir daha yüzüne bakmıyorlar.

Tüm işçi sınıfına tarım, sanayi ayırt etmeksizin her hanede kişi başına en az 400 TL’den her ay yardım yapılmalı. Elektrik, su faturaları da yasak olduğu sürece alınmamalı.

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