İkinci öğretim öğrencileri harç ücretlerinin iadesi için imza kampanyası başlattı

Covid-19 virüsü salgınının ardından okullarda örgün eğitim yerine uzaktan eğitime geçilmesi ve bahar yarı yılının bu şekilde ilerlemesinin ardından üniversitelerde ikinci öğretim öğrencileri internet ortamında imza kampanyası başlattı. Öğrenciler, örgüt eğitimin yerine uzaktan eğitime geçildiğini dile getirerek normal eğitim öğrencileri ile aynı şartlarda olduklarını dile getirerek bahar akademik yılı için ödedikleri harç ücretlerinin iade edilmesini talep ediyor.

Balıkesir Üniversitesi öğrencilerinin başlattığı bu çalışma hızla bir çok öğrenci tarafından karşılık bulurken öğrenciler aynı zamanda hazırladıkları dilekçeleri doldurarak CİMER’e de başvuru yapıyor. Biz de bu süreci çalışmayı başlatan Balıkesir Üniversitesi öğrencilerine ve Çukurova Üniversitesi'nden ikinci öğretim öğrencine sorduk.

Kampanyaya nasıl başladıklarını anlatan Balıkesir Üniversitesi 2. öğrenim öğrencisi Sevgi Elalmış, “Derslerin işleyişini konuşuyorduk arkadaşlarla, nasıl olacak, pdf yeterli olur mu diye, bu da ayrı bir tartışma konusu zaten. Sonrasında aklıma şu anki durumdan mütevellit harç paralarının da ne olacağı sorusu geldi. Bunu farklı gruplarda sordum bilgisi olan var mı merak ettiğim için, hiç kimsenin bir şey bilmediğini fark ettim. O sırada da KYK yurt ücretleri iadesi gündemdeydi. Ardından bir yetkili ile görüştük, durumu izah ettik ve bize haklı olduğumuzu söyledi, CİMER'e başvurarak ne olacağını görebileceğimizi söyledi. Ben de ardından bir dilekçe hazırladım ve okulumuzdaki bütün 2. öğretimler ile paylaştım. Çoğu kişi de destek verdi zaten. Ardından da yaymamız gerektiğini bu durumda sadece bizim olmadığımızı düşünüp yaymaya başladık” dedi.

"PARASI OLMAYAN DEVLET OLABİLİR Mİ?"

2. öğretim öğrencilerinden harç parası alma sebebinin yapılan ek gider ve öğretim görevlilerinin mesaileri gibi konular olduğunu söyleyen Elalmış, “Şu an bulunduğumuz şartlarda birinci öğretimlerden farklı hiçbir eğitim almıyoruz ve okul açık bile değilken bizden alınan harç parasının alınması doğru değil. Geri verileceği konusunda umutluyum açıkçası, çünkü kalınmadığı için KYK yurt ücretlerinin iadesi yapıldı. Aynı şartlar olduğunu düşündüğüm için harç paralarının da iadesi yapılabilir diye düşünüyorum. Normal şartlarda akademisyenlerin maaşları zaten devlet tarafından karşılanıyor, bizden alınan harç paraları yaptıkları mesai için alınıyordu. Bu koşullarda kendi okulum adına 2. öğretimler için bir mesai yapılmıyor, sisteme döküman yükleniyor ve bütün öğrenciler bunları indiriyor. Yani şu an mesai yapmaları söz konusu değil o yüzden böyle bir gider de bulunmamakta. Okul zaten açık değil bu yüzden bu giderler şu an gündemde yok” diye konuştu.

Ailede beş kişinin öğrenci olduğunu, kendisini çalışarak bütün giderlerini karşıladığını vurgulayan Elalmış şunları söyledi: “Ek olarak sadece KYK kredisi alıyorum ki o da hem geri ödemeli hem de birçok şeye yetmiyor bile, çalışıp biriktirip ödüyorum. Eğer ülkede para yoksa o zaman ‘projelere müteahhit vs. ayrılan bütçeler ne diye’ sorarlar. Öğrencinin hakkını öğrenciye vermek gerekir diye düşünüyorum. Zaten böyle bir yardım kampanyası başlatılması da akla birçok soru getiriyor maalesef. Onca zamandır toplanan birçok para nerede, zor anlarda kullanmak için hiç parası olmayan bir devlet olabilir mi?”

“HARÇ PARALARININ GERİ VERİLMESİ GEREKİR”

Harç ücretlerinin geri verilmesini isteyen Çukurova Üniversitesi öğrencileri şu ifadeleri kullandı.

Cansu Sallabaş: “Geri verileceğini düşünmüyorum ama başvurdum yine de. Az da değil 764,5 lira harç ödedik. Bizden harç parası alma sebepleri üniversitenin giderleri vs. Şu an öğrencilere sunulan uzaktan eğitim sisteminde birinci öğretimlerden hiçbir farkımız olmadığı kesin. Harç parası yüksek, bu parayı zor kazananlar da olabilir. Uzaktan eğitim sistemi iyi işliyor, rahatça ders takip edebiliyoruz, kaçırırsak tekrar açabiliyoruz ama yine de bu durumda harç paralarının geri verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte akademisyenlerde evinden eğitim veriyor. 45 dakikalık verdiği bir ders için bu kadar öğrenciden alınan harç parası fazla olur diye düşünüyorum. Ama şu an paranın geri ödenmesini de geçelim devlete yardım parası topluyorlar”

“ONLİNE EĞİTİM İÇİN PARA İSTEMEZLERSE ŞÜKREDECEK DURUMA GELDİK”

İbrahim Harun Aydoğan: "Normalde bizden alınan paralar, ders ücreti olarak akademisyenlere veriliyor sanırım bir de akşam dersi olduğu için ek masraflar da var normalde. Ama şu an için bunların hiçbirisi yok herkes aynı derse giriyor. Bakınca okulun da bir gideri yok geri verilmesi lazım. İlk 5 hafta kesilip kalan ücretler verilmeli. Ama gelinen süreçte faturalar dahi ertelenmiyor, vatandaştan para toplanıyor. Neredeyse artık online eğitim için para istemezlerse şükredecek duruma geldik”

“HOCALAR DA HAK ETTİKLERİ ÜCRETİ ALMAK İSTEYECEK”

Yetkin Gönen: “Öğrenciler açısından bu daha iyi olur. Ama şöyle de bir durum var; dersler hâlâ ortak verilmiyor. Yani düşününce hocalar yine de emek veriyor onların maaşı yine veriliyor. Bizim verdiğimiz paralarla karşılanıyor onların maaşları falan. Hocaların feragat etmesi gerek geri verilebilmesi için ama sonuçta ikinci öğretim her okulda ya da her bölümde olan bir şey değil. Hocalar da şimdi daha fazla uğraşacaklar kimi hocalar ödev falan veriyor. Yani sonuçta bir emek söz konusu yine. Ve onlarda hak ettikleri ücreti almak isteyecekler.”

"ÜCRETLERİMİZİN İADE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Ayşe Melis Birer: "Maliye ikinci öğretim öğrencisiyim. Ülkemizde yaşanan COVİD-19 olayından dolayı örgün eğitimimize ara verilmiştir. Ama biz ikinci öğretim öğrencileri olarak mağduruz. İkinci dönem için her birimiz 577.50 tl harç ücreti ödedik. Üniversitemizde örgün eğitime bahar yılı dönemine ara verildiği için bu dönem uzaktan öğretim ile tamamlayacağımızdan dolayı ücretlerimizin iade edilmesini talep ediyoruz."

Helin Yıldırım: "Maliye İÖ ögrencisiyim, ülkemizde yaşanan bu salgından dolayı örgün eğitimimize ara verilmiştir. Ama biz ikinci öğretim öğrencileri olarak mağduruz. İkinci dönem için her birimiz 600 TL harç ücreti ödedik. Örgün eğitim olmadığına göre ücretlerimizin iade edilmesini talep ediyoruz."

Berivan Keskin: "Üniversite öğrencileri olarak koronavirüs sebebiyle okullara uzaktan eğitimle devam etmekteyiz. İkinci dönem harç ücretlerimizi yatırdık fakat okula devam edemiyoruz. Harç ücretlerimizin iadesinin yapılması için internet üzerinden imza kampanyası başlattık. Aynı zamanda öğrenciler CİMER'e dilekçe yazıyor. Bu talebimizin karşılanması için bir araya gelip ısrarcı olmalıyız."

