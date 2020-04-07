Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) Üyesi ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Tarım Bakanlığının koronavirüs sebebiyle aldığı önlemleri Meclis gündemine taşıdı. Polat, korona virüs salgını sürecinde fiyat hareketlenmelerinin takibi ve tarımsal faaliyetlerin süreçten etkilenmeden sürdürülebilmesi için Tarım Bakanlığı’nca alınan önlemleri sordu. Polat ayrıca bakanlıkça alınan önlemlerin sıkıntıları çözmeye yetmemesi ihtimaline karşı başka bir tedbir planı olup olmadığını da sordu.

Halkın sağlıklı ürünlere kolayca ulaşmasının, uzmanların uyardığı gibi bağışıklık sistemi için elzem olduğunu belirten Polat, “Bunun yanı sıra çiftçi ve üreticilerin süreçten olumsuz etkilenmemesi, üretimin sekteye uğramaması çok önemli. Maalesef kimi işler dışarıda yapılmak zorunda. Nisan ayında tohum ekilecek tarlaların son sürüm işlemi yapılır. Gübreleme yapılıp fidelikler günlük olarak sulanır. Bamya, fasulye, salatalık, kabak, karnabahar, lahana ve soğan tohumlarının ekimi yapılır. Kavun, karpuz tohumları dikilir. Biber, domates ve patlıcan fideleri yine nisan ayında dikilir. Yani ekim ve dikim için değerlendirilmesi gerekli zamanlardayız. Aksi halde ciddi bir kıtlıkla karşılaşacağız. Tarım Bakanlığı ne gibi önlemler aldı bilmiyoruz, açıklamıyorlar. Tarım Bakanlığı’nın aldığı önlemleri şeffaf bir şekilde açıklaması tarihi sorumluluğudur. Umarım önlem almışlardır da açıklamıyorlardır. Bilememiz gerekiyor, şeffaf bir şekilde açıklanması gerekiyor” dedi.

"BAKANLIĞIN B PLANI VAR MI?"

Pandemiden dolayı tüm dünyanın gıda ürünlerine ulaşmakta zorlanacağını belirten Polat, “‘Gerekirse ithal ederiz’ mantığı korkarım ilerleyen günlerde işlemeyecek. Tüm dünyada ülkeler tarımsal faaliyetlerin aksamaması için tedbirler alıyor, destekler açıklanıyor ancak ürün miktarında ve çeşitliliğinde sıkıntı yaşanacağı gözüküyor. Biz yine kendi kendimize yeten ülke olmak zorundayız. Bakanlıkça fiyat hareketlenmelerinin takibi titizlikle yapılmalı, gıda arzı ve güvenliği konusunda vatandaş kesinlikle zor duruma düşürülmemelidir. Ayrıca Bakanlıkça alınan tüm önlemlerin; üreticinin, ürünün ve vatandaşın sıkıntılarını çözmeye yetmemesi ihtimaline karşı başkaca bir tedbir planı var mıdır ve varsa bu plan nedir gerçekten merak ediyorum” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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