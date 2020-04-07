07 Nisan 2020 16:07

Kadına yönelik şiddetin artmasına tepki: Acil önlem planı düzenlenmeli

Koronavirüs salgını ile kadına yönelik şiddette artış yaşanıyor. Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve Avukat Diren Elif Vurgun acil önlem planının düzenlenmesini istedi. 

Kadınlar taleplerinin yazılı olduğu dövizler taşıyor

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • KADIN
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    Cengiz Anıl BÖLÜKBAŞ
    Diyarbakır

    Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformunun mart ayı verilere göre; Türkiye genelinde 29 kadın öldürüldü. Bunlardan 10’u Bölge illerinde yaşandı. Bu cinayetlerin 21’inin koronavirüs salgını dolayısıyla evden çıkmama çağrılarının yapıldığı 11 Mart’tan, 31 Mart’a geçen 20 günlük süreçte yaşandığı belirtildi. Şubat ayında ise 22 kadın öldürülmüştü. Yine İstanbul Emniyet Müdürlüğünün verilerine göre Mart 2019'da 1804 aile içi şiddet olayı yaşanırken, bu yıl aynı ayda ise sayı 2 bin 493’e yükselerek, geçen yıla göre yüzde 38.2 artış gösterdi. Kadına yönelik artan şiddeti Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ve Diyarbakır Barosu Kadın Danışma ve Uygulama Merkezinden Avukat Diren Elif Vurgun ile konuştuk.

    ŞİKAYETÇİ VE MUTSUZLAR

    Kadına yönelik şiddette bir artışın söz konusu olduğunu söyleyen Rosa Kadın Derneği Başkanı Adalet Kaya ev içinde sadece kadına yüklenen sorumlulukların olduğunu belirterek, bunların kadına yönelik şiddet olarak ortaya çıktığını vurguladı. Kaya, “Artan bakım hizmeti, ev içi emek söz konusu. Bunlar sadece kadının sorumluluğu gibi algılanıyor ve yerine getirilmediği zaman kadın şiddete uğruyor. Kadınların neredeyse hepsi bu durumdan şikayetçi ve mutsuz. Erkeklerin çoğunun evde olmasıyla kadının hem hijyeni sağlaması hem de diğer ihtiyaçları yerine getirirken karşılaştığı şiddet artıyor” dedi.

    “Kadın şiddet gördüğü evde bırakılmamalı” diyen Kaya, “Devletin buna yönelik söylemler geliştirmesi gerekli. Dünyanın her yerinde devletin bütün birimleri şiddeti önlemek için genelgeler çıkardı. Hatta Avustralya özel bir yasa çıkardı. Çünkü ev içi alan kadınlar açısından gerçekten şiddetin en görünmez olduğu ve arttığı bir alan. Bunun önüne geçmek devletin söylediği söylemler, çıkardığı yasalar ile çok ilgili. Nasıl ki koronavirüse karşı mücadelede dayanışma gösteriyorsak kadına yönelik şiddette de böyle bir dayanışma göstermeliyiz” ifadelerini kullandı.

    EN ÇOK EVDE ŞİDDET YAŞANIYOR

    Kadına yönelik şiddetin en çok evde görüldüğünü söyleyen Avukat Diren Elif Vurgun, şiddete maruz kalanlar açısından başka alanlara gitmenin veya şiddeti bildirmenin zorlaştığını söyledi. Pek çok ülkenin bu süreçte kadına yönelik şiddetin arttığını söylediğini belirten Vurgun, ülkelerde şiddete maruz kalan kadınlar açısından acil mekanizmaların açıklandığını ancak Türkiye’de henüz bir şeyin açıklanmadığını söyledi. 

    NASIL ENGELLENECEĞİ DUYURULMALI

    Vurgun konuşmasını şöyle sürdürdü: “Kadınların şiddet uygulayanla aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı bu dönemde İstanbul Sözleşmesi ve hayat kurtaran 6284 sayılı Yasa’nın tam ve eksiksiz uygulanacağına dair güvence verilmesi gerekmektedir. Türkiye kadına yönelik şiddetin engellenmesi noktasında acil önlem planını açıklamalıdır. Acil önlem planının içinde detaylı düzenlemeler yapılarak kadınları ve çocukları şiddet uygulayandan nasıl koruyacağını, şiddeti nasıl engelleyeceğini duyurmalıdır. Bu süreçte 155, 183 gibi acil yardım hatlarını evde şiddet uygulayan erkek yokken kullanan kadınlar şiddet uygulayanla aynı evde sürekli kapatılmış durumda olduğu için arayamayabiliyor. Kadınlar ya eczaneye ya da markete gitmek için çıkıp fırsat bulduğu zaman tek arama yapabiliyor. Bu yüzden sadece şiddete maruz kalan kadınların aradığı ulaşılabilir bir hat olmalıdır. Devlet, görevlilerinin 7 gün 24 saat kadına yönelik şiddet konusunda görevde olacaklarını bildirmeli ve KADES uygulaması ile birlikte ayrı olarak duyurusunu yapmalıdır.”

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