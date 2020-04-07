Diyarbakır’da kadın sığınma evleri başvuru almayı durdurdu

Diyarbakır’da belediyelere bağlı kadın sığınma evleri, koronavirüs salgını ve personel yetersizliği gerekçesiyle başvuruları durdurdu.

Koronavirüs salgının Türkiye’yi etkisi altına almaya başladığı 11 Mart tarihinden 31 Mart’a kadar 20 gün içinde 21 kadın öldürüldü. Bu kadınlardan 18’i yaşadığı evde, 9’u evli olduğu erkek, 5’i ise arkadaş oldukları erkekler tarafından öldürüldü. Kadına yönelik şiddet ve cinayetlerde artış yaşanmasına rağmen Diyarbakır’da belediyelere bağlı kadın sığınma evleri, başvuruları durdurdu.

Kayyım atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) ve ilçe belediyelerine bağlı kadın sığınma evleri, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında eve gönderdiği personellerini ve kurumun doluluk oranını gerekçe göstererek başvuru almayı durdurdu.

ŞÖNİM’E YÖNLENDİRİLİYOR

Bağlar Belediyesine bağlı Kardelen Kadın Evi, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (DİKASUM), kapasite yetersizliğinden gelen başvuruları Şiddet Önleme ve İzleme Merkezine (ŞÖNİM) yönlendiriyor.

ŞÖNİM EMNİYETE YÖNLENDİRİYOR

ŞÖNİM ise bireysel başvuru kabul etmiyor. ŞÖNİM, gelen başvuruları önce emniyete yönlendiriyor. Polis eşliğinde hastaneye götürülüp burada sağlık kontrolleri yapılan kadınlar, koronavirüs testlerinin negatif çıkması durumunda polisler tarafından tekrar ŞÖNİM’e getiriliyor. Diyarbakır’da 6 merkezi olan ve doluluk oranının üstüne çıkan ŞÖNİM, can güvenliği olmadığını belirten kadınların başvurularını kabul ettiklerini, ancak “barınma” talebiyle gelen başvuruları ise kabul edemediklerini belirtti. (Diyarbakır/MA)

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