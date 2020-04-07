"Koronavirüs salgınında evdeki işler ikiye katlandı, evde nefes alacak zaman kalmadı"

Ebru YİĞİT

Kocaeli

Koronavirüs nedeniyle çocuklar ve kimi çalışanlar eve gönderilirken, ev işleri ise ikiye katlandı. Evin yükü sırtlarında olan kadınlar mesailerinin ikiye katlandığını dile getirerek “Evde nefes alacak zaman kalmadı” diyor.

Nuriye çalışmıyor. Eşi de virüs salgınından sonra evde kalmaya başlamış. Eşi çalışırken salgın evlerine gelecek diye çok korktuklarını dile getiren Nuriye, şöyle devam etti: “Önceden çocuklar okulda, eşim işteyken düzenim de yapacaklarım da belliydi. Şimdi herkes evde olunca günde üç öğün sofra kuruluyor, çocukların canlı dersi oluyor, eşim televizyon izliyor… Evde nefes alacak bir zamanım kalmıyor yine de eşim şu anda çalışmadığı için kaygılanmıyoruz, sadece market için evden çıkıyoruz.”

Sevgi ise “Bizim evde çifte mesai var” diyerek başlıyor söze. Ev işini sabahtan akşama kadar zor bitirirken, şimdi ikiye katlandığını dile getiren Sevgi, “Sabah kahvaltısından akşam yatana kadar neredeyse hiç oturmuyorum bir yandan da çocuklara evde öğretmenlik yapmak bize düşüyor tüm bunların içinde aynaya bakmaya bile hasret kaldım. Koronavirüs daha ne kadar devam eder bilmiyorum ama o bitene kadar umarım psikolojik olarak biz bitmeyiz” diye konuştu. Evde çocuklara dokunamaz hale geldiklerini, mesafeyi korumaya çalıştıklarını dile getiren Sevgi, şunları söyledi: “Çocuklara bu durumu anlatmak zor. Bize bir şey olacak diye kaygılanıyorlar. Bu arada hâlâ üretime devam eden fabrikalar var, insanlar mecburiyetten evden çıkıyor. Böyle olursa ben daha fazla insanın öleceğini düşünüyorum.”

MALİYETLİ DİYE PARAVAN YAPMADILAR

Eda ise bir kargo şirketinde çalışıyor. “Bu süreçte koronavirüs hayatında neyi değiştirdi?” sorumuza şu yanıt verdi: “Ben hâlâ çalışmak zorunda olanlardan biriyim. Virüs ilk çıktığında yöneticiler bizleri korumak için şubeye cam paravan yapacaklarını söyledi. Biz de dezenfektan ve maskeyle önlem almaya çalışıyorduk. Bu yetmiyor deyince paravanı maliyetinden dolayı yapmayacaklarını söylediler.” İlaç gibi acil ihtiyaçları normal karşıladıklarını ancak “abiye ayakkabı, mayo” gibi talepleri anlamadığını söyleyen Eda, “İnsanlardan rica ediyorum bu zamanda mayo, abiye ayakkabı gibi şeyleri çok elzemmiş gibi alıp bizi de risk altında bırakmayın” dedi. Her gün eve endişeyle geldiğini söyleyen Eda “Eve geldiğimde kapının koluna bile dokunmadan doğrudan banyoya gidiyorum. Her gün duş alıp ancak öyle çocuklara dokunuyorum” diye konuştu.

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