HDP’den çağrı: İktidarın infaz yasası karşısında suskun kalmayın

Halkların Demokratik Partisi (HDP), aralarında Grup Başkanvekilleri Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç, Genel Kurul’da görüşmeleri başlayacak infaz düzenlemesine dair Meclis’te basın açıklaması düzenledi. Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Saliha Aydeniz’in de destek verdiği açıklamaya, HDP milletvekilleri katıldı. Sosyal mesafeyi koruyan ve maskeler takan milletvekilleri, ellerinde “Eşit infaz yaşatır”, “Korona mahpus ayırmıyor”, “ İnfazda eşitlik, herkes için adalet” dövizlerini taşıdı.

HDP Grubu adına açıklama yapan Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, infaz düzenlemesine dair birçok partiyle görüşmeler yaptıklarını ve önerilerini ilettiklerini ifade etti. Muhalefetin hiçbir önerisinin ve sözünün ciddiye alınmadığını söyleyen Oluç, “İktidar günü kurtarma adımları atıyor ve yandaşlarına af getiriyor” dedi. Oluç, “Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Terörle Mücadele Kanunu’na göre (TMK) göre, ceza almış olanların, bir de infaz yasası yüzünden ceza alması hukuka aykırıdır” diye belirtti.

“HÜKÜMETİN ATTIĞI ADIMLAR TOPLUM SAĞLIĞI YARINA DEĞİL”

Düzenlemenin koronavirüs salgını nedeniyle gündeme getirildiğine dikkati çeken ve cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülerin ciddi tehdit altında olduğunu söyleyen Oluç, salgın nedeniyle tutuklu ve hükümlülerin salıverilmesi gerektiğinin altını çizdi. Oluç, “İktidar ne yaptı koronavirüsün geri plana itti. Çünkü bu iktidar fırsatçıdır. Attığı adımlar kesinlikle toplum sağlığı yararına değildir” diye konuştu.

“İKTİDAR SORUMLUDUR”

Cezaevleri koşullarına değinen Oluç, “Siz bir taraftan diyeceksiniz ki evde kalın sosyal mesafe uygulayın, öte taraftan cezaevlerinde koğuşlarda 30-40 kişi kalsın. Esas itibariyle sağlık ve yaşam hakkı devletin ve iktidarın güvencesi altında olmalıdır. Devlet her tutuklu ve hükümlünün yaşam hakkından sorumludur. Cezaevlerinde herhangi bir sorun yaşanırsa bunun tek sorumlu devlet ve iktidardır. Cezaevlerinde bulunan mahpuslar bu iktidarın kölesi değildir” şeklinde konuştu. (Ankara/MA)

Batman Cezaevinde isyan: İnfaz düzenlemesi dışında bırakılanlar koğuşları ateşe verdi

Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

Av. Senem Doğanoğlu: İnfaz düzenlemesiyle cinsel suç failleri salıverilecek