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    • Av Senem Doğanoğlu: İnfaz düzenlemesiyle cinsel suç failleri salıverilecek

    Av. Senem Doğanoğlu, infaz düzenlemesinde "cinsel suçlar ve kadına dönük şiddetin kapsam dışı bırakılması"na ilişkin tartışmaları ve tepkileri değerlendirdik.

    06 Nisan 2020 20:47
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    Cem ŞİMŞEK
    İstanbul

    AKP-MHP’nin Meclise sunduğu infaz indirimi kanun teklifi, tüm eleştirilere rağmen Adalet Komisyonundan geçti. TBMM Genel Kurulunda görüşülmesi beklenen düzenlemede terörle mücadele kanununda yer alan suçlar kapsam dışı bırakıldı. Kapsam dışına çıkarılması istenen kadına şiddet ve cinsel suçlara ilişkin ise komisyon görüşmeleri öncesi bir düzenleme yapıldı ancak bu düzenleme talepleri karşılamadı.

    Çok sayıda siyasi parti ve kitle örgütü, siyasi suçların kapsam dışı bırakılması nedeeniyle düzenlemenin eşitlik ilkesine aykırı olduğunu vurgulayarak tepki gösteriyor. Siyasi suçlar nedeniyle gazeteciler, insan hakları savunucuları ve çok sayıda siyasetçi cezaevinde tutuluyor.

    Düzenlemeye ilişkin bir diğer önemli tartışma konusu ise cinsel suçlar ve kadına yönelik şiddet... Düzenlemeye ilişkin taslak muhalefet partilerine sunulduğunda bu unsurlar da düzenlemenin kapsamında yer alıyordu. Yani çocuk istismarı, kadın cinayeti, tecavüz gibi suçlardan hüküm giyen pek çok fail için ceza indirimi öngörülüyordu. Kadın örgütlerin tepkileri üzerine iktidar düzenlemede değişiklik yaptığını, kadına şiddet ve cinsel suçların kapsam dışı bırakıldığını açıkladı. Ancak kadın örgütü temsilcileri bu açıklamanın bir aldatmacadan ibaret olduğunu söylüyor.

    Tartışmaları Avukat Senem Doğanoğlu yorumladı:

    “Kategorik olarak tanımlamak gerekiyor. Kadına yönelik suç gibi bir tanımlama yok. Özel olarak İstanbul Sözleşmesinde bu bir tarife sahip ancak, cezai anlamda kadına yönelik şiddet diye bir suç yok. Kadına yönelik şiddet kapsam dışı gibi bir şey söylemek de mümkün değil.

    Öngörülen teklifteki değişiklikler arka arkatya sıralanıyor ve araya cümleler serpiştiriliyor. Bu düzenlemeyi kafa karıştırıcı hale getiriyor. Ancak düzenlemede 2/3 korunuyor. 2014’teki değişiklikle bu 3/4’e çıkarılmıştı. Mesele şurada düğümlendi; bugünki düzenlemeye geçici madde koydular. 2014’te özel infaz tipi olan suçlara tecavüz dahil edildi. 2014’ten önce işlenen suçlar açısından hala 2/3 geçerli oluyor.

    “CİNSEL SUÇLAR AÇISINDAN AÇIK BİR SALIVERME”

    Yani ben 27 Haziran 2014’te bir tecavüze maruz kaldıysam bunun cezalandırılması rejimi 2/3’e tabi olacak. Bu örtülü af değil; açık bir salıvermedir. Bu açıdan tecavüz gibi suçlara yönelik açık bir salıverme yolu açıldı. Ceza infaz süreleri dolanların da yine eve döneceğini unutmamak gerek. Eve dönecek fail erkeklere dair de hiçbir şey söylemeyen bir kanun var.

    Genel Kurulda şunu tartışmak gerekiyor; “af” deniliyo. Ancak bu teknik olarak bir af değil. Affın meclisten 360’la geçmesi gerekiyor. Ancak bu teklif için yüzde 50 yeterli. Bu anlamda paldır küldür getirilmiş bir salıverme düzenlemesi var.

    “DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜKLERİYLE FAİL KADINLARDAN UZAKLAŞTIRILABİLİR”

    Ayrıca bu konu iki yılda bir kadınların önüne pazarlık olarak getirilmişti. Tepkilerle geri çekilen bu konuyla 2 yılda bir yüz yüze geliyoruz. Nasıl TMK’yı bütünlüklü olarak kapsam dışı tutuyorlarsa eklektik olmayan bir düzenlemeyle kadına karşı işlenen suçları ve cinsel suçları da toplamda kapsam dışı bırakabilirlerdi. Denetimli Serbestlik Müdürlükleriyle koordinasyon sağlanarak adli kontrol mekanizmasını faili kadınlardan uzaklaştıracak şekilde işletebilirlerdi.

    “DÜZENLEMENİN MALİYET HESABIYLA HAZIRLANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

    Ben devletin neoliberal bir paradikmaya sahip olduğunu ve bu düzenlemeyi hazırlarken maliyet hesabı yaptığını düşünüyorum. Yani cezaevindeki salgının maliyetiyle evdeki maliyeti göz önünde bulundurdular.

    TBMM’deki görüşmeler sırasında istismara affı öngören düzenlemeler gelebilir. Bu nedenle muhalefet partilerinin bu konuda uyanık olmaları gerekiyor.

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