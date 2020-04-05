Batman Cezaevinde isyan: İnfaz düzenlemesi dışında bırakılanlar koğuşları ateşe verdi

Koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ceza infaz düzenlemesine ilişkin taslak hazırlayan hükümet, siyasi nedenlerle tutuklananları kapsam dışında bırakması tartışmaları sürerken, Batman M Tipi Kapalı Cezaevinde isyan çıktı.

Mezopotamya Ajansında yer alan iddialara göre göre, tutuklular "İsyan" sloganları atarak koğuşları ateşe verirken, çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi cezaevine geldi. Özel Harekat ve çok sayıda zıhlı araç cezaevi çevresini güvenlik çemberi ile kuşattı. Batman Barosu koğuşları boşaltmak adına mahkumların ikna edildiğini, herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı. Barodan çok sonra açıklama yapan Batman Başsavcılığı ise "Olay kontrol altına alındı. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" dedi.

Cezaevi önüne gelen çok sayıda ailenin endişeli bekleyişi sürerken, avukatların bölgeye girişleri de bir süre engellendi. HDP Milletvekilleri Feleknas Uca ve Necdet İpekyüz’ün yanı sıra cezaevi önüne gelen kalabalığın bekleyişi sürüyor.

Cezaevi önünde bekleyen kitle, konuya ilişkin açıklama yapılmamasına tepki gösterirken, hala resmi açıklama gelmedi.

DEMİR: TEDİRGİNLİKLE BEKLİYORUZ

Kayyum atanarak görevden alınan Batman Belediyesi Eş Başkanı Mehmet Demir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile “Batman cezaevinde yangın... Çıkartılması planlanan ve siyasi tutsakların kapsam dışı bırakılması düşünülen tasarıyı protesto eden tutukluların kaldığı cezaevinde yangın. Avukatların içeri girmesine izin verilmiyor. Büyük bir tedirginlikle cezaevi önünde bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Batman cezaevinde yangın...

Çıkartılması planlanan ve siyasi tutsakların kapsam dışı bırakılması düşünülen tasarıyı protesto eden tutukluların kaldığı cezaevinde yangın.

Avukatların içeri girmesine izin verilmiyor. Büyük bir tedirginlile cezaevi önünde bekliyoruz. pic.twitter.com/wKh4zYO9Ac — Dr.Mehmet DEMİR (@DrMehmetDemir1) April 4, 2020

Şu anda cezaevinin önündeyiz.Hiçbir yetkiliden sağlıklı bilgi alamıyoruz.Çok sayıda ambulans,afat ve umke ekibi cezaevine girdi.Yangın söndürülmüş görünüyor.

Hükümetin bu yaklaşımı her açıdan bir felakete sebep olacak.#BatmanCezaevindeYangın pic.twitter.com/EToqIowQmi — Dr.Mehmet DEMİR (@DrMehmetDemir1) April 4, 2020

BAŞSAVCILIK: OLAY KONTROL ALTINA ALINDI

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ise cezaevindeki isyanın kontrol altına alındığını, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın bulunmadığını bildirdi. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Batman M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda akşam saatlerinde bazı adli suçluların karıştığı "münferit" bir olayın meydana geldiği bildirildi.

"Olay kontrol altına alınmış olup, olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma bulunmamaktadır" ifadesine yer verilen açıklamada, ceza infaz kurumunun normal işleyişine döndüğü belirtildi.

BATMAN BAROSU: KOĞUŞLARA MÜDAHALE YAPILDI, CAN KAYBI YOK

Batman Barosu ise “Koğuşlara müdahalelerin yapıldığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını belirtmek isteriz” dedi.

Batman Barosu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise “Batman Kapalı cezaevinde çıkan olaylarla ilgili olarak; Baro Başkanımız ve Yöneticilerimizin Batman Barosu Binasında, ilgililerle sürekli irtibat halinde olduğunu, gelen bilgilere göre koğuşlara müdahalelerin yapıldığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını belirtmek isteriz” dedi.

Batman Kapalı cezaevinde çıkan olaylarla ilgili olarak;Baro Başkanımız ve Yöneticilerimizin Batman Barosu Binasında, ilgililerle sürekli irtibat halinde olduğunu,gelen bilgilere göre koğuşlara müdahalelerin yapıldığını ve herhangi bir can kaybının olmadığını belirtmek isteriz. pic.twitter.com/65va452u4z — Batman Barosu (@Batman_Barosu) April 4, 2020

Barodan yapılan son açıklamada ise, "Son gelen bilgilere göre koğuşları boşaltmak adına mahkumların ikna edildiği, koğuşların boşaltılmasının devam ettiği ve çok şükür ki herhangi bir can kaybının bulunmadığı şeklindedir" denildi.

Son gelen bilgilere göre koğuşları boşaltmak adına mahkumların ikna edildiği, koğuşların boşaltılmasının devam ettiği ve çok şükür ki herhangi bir can kaybının bulunmadığı şeklindedir. https://t.co/czVyDBGHia — Batman Barosu (@Batman_Barosu) April 4, 2020

HDP: İLGİLİ KİŞİLER DERHAL KAMUOYUNU BİLGİLENDİRSİN

HDP de konuya ilişkin yazılı açıklama yaparak “Partimiz, Batman Cezaevinde yaşanan gelişmeleri öncelikle İHD ve Batman Barosu’yla görüşerek yakından takip etmektedir. Milletvekillerimiz Feleknas Uca, Necdet İpekyüz ve Sıddık Taş olay yerindedir ve gelişmelere müdahil olmaktadır. Merkezi düzeyde de olayın gidişatına ilişkin gerekli girişimler hassasiyetle sürdürülmekte, herhangi bir olumsuz gelişmeye mahal vermemek için ilgili uyarılar tarafımızca yapılmaktadır. Bu vesileyle ilgili kurum ve kişileri derhal kamuoyunu bilgilendirmeye, kaygıları giderecek bir tutum sergilemeye çağırıyoruz. Konuyu aynı hassasiyetle takip etmeye devam ederken, halkımızın da göstereceği hassasiyet ve duyarlılığın önemine işaret etmek istiyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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