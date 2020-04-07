DFG Mart raporu: 8 gazeteci tutuklandı

103 gazetecinin tutuklu olduğu Türkiye’de Mart ayında 15 gazeteci gözaltına alındı, 8’i tutuklandı. 12 gazeteci hakkında soruşturma açıldı. 18 gazetecinin yargılanmasına devam edildi. 1 internet sitesine erişim engeli getirildi. Veriler, Dicle Fırat Gazeteciler Derneğinin (DFG) 2020 yılı mart ayı gazetecilere yönelik hak ihlalleri raporunda açıklandı.

Dernek mart ayı raporunda koronavirüsten en çok etkilenen kesimlerin başında gazetecilerin geldiğini, her koşulda çalışmak zorunda olan ve yaşanan gelişmeleri anı anına kamuoyuna duyurmaya çalışan gazetecilerin, önlemlerdeki yetersizliklerin de yardımıyla daha da büyük bir risk altında olduğunu vurgulayarak “Gazeteler, internet siteleri, televizyonlar kendilerince kimi tedbirler alsalar da bunun yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Bu nedenle hem yetkili kurumların, hem de basın ve medya kuruluşlarının gazetecileri koruyacak tedbirleri geliştirmelerini talep ediyoruz” dedi.

“Geride bıraktığımız mart ayı her ne kadar koronavirüs gündemli bir ay olarak bilinse de gazetecilere yönelik hak ihlalleri hızından bir şey kaybetmedi. Şubat ayının sonu ve mart ayının başı itibariyle çok sayıda gazeteci arkadaşımız gözaltına alınarak tutuklandı” denilen raporda Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubuyla ilgili haber yapan gazetecilerin bir anda hedef haline getirildiği ve haklarında soruşturma başlatıldığı vurgulandı.

"GAZETECİLERİ TAHLİYE EDİN"

Koronavirüsün toplumu bir bütün olarak tehdit ettiği bir süreçte en riskli alanların başında cezaevlerinin geldiği belirtilen raporda şöyle denildi: “Toplumda cezaevlerinin boşaltılmasına dönük bir beklenti oluşurken, yeni infaz yasasında düşünce ve ifade özgürlüğünü esas alan herhangi bir düzenlemenin olmayışı kaygıları artırdı. Gazetecilerin yargılandığı hususlar ‘terör suçu’ kapsamına alınarak, yapılan yeni düzenlemenin dışında tutulmuştur. Bu durum meslektaşlarımızın hayatının hiçe sayılması anlamına gelmektedir. Buradan tekrardan çağrıda bulunuyoruz; yeni infaz düzenlemesinde eşitliğin esas alınarak, cezaevinde bulunan tüm siyasi mahpusların ve özellikle de gazetecilerin bir an önce serbest bırakılmasını istiyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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