07 Nisan 2020 10:15

BM Güvenlik Konseyi, ilk kez Kovid-19'u görüşecek

Uzun bir süre Kovid-19 konusunda adım atmayan BM Güvenlik Konseyi, ilk kez koronavirüsü görüşecek.

Birleşmiş Milletler logosu | Görsel: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ilk kez perşembe günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını video konferans ile görüşecek. 

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, koronavirüs salgına karşı hiçbir adım atmamakla eleştirilen BM Güvenlik Konseyi, perşembe günü Kovid-19'u video konferans yoluyla yapacağı kapalı oturumda ele alacak. 

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in salgının uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği ve 2. Dünya Savaşı'ndan beri en zorlu kriz olduğu uyarılarına rağmen, uluslararası barış ve güvenliği korumakla yükümlü BM Güvenlik Konseyi, uzun bir süre Kovid-19 konusunda adım atmadı. 

    Küresel işbirliği çağrılarına rağmen birçok konuda görüş ayrılığının yaşandığı BM Güvenlik konseyinde, salgın konusunda da anlaşmazlıklar ortaya çıktı. 

     BMGK'nin seçilmiş geçici 10 üyesi konseyi toplantıya çağırırken, diplomatik kaynaklar eleştiri ve suçlamaların odağı olma endişesi taşıyan Çin'in toplanma fikrine sıcak bakmadığını söyledi. 

    Diplomatlar, salgın konusunda veto gücüne sahip ülkeler arasındaki anlaşmazlıkta ayrıca ABD'nin Kovid-19 için ''Çin virüsü'' söylemi üzerinde ısrar etmesinin etkili olduğunu ve bu nedenle Çin ve Rusya'nın başlangıçta BM Güvenlik Konseyi'nin Kovid-19'u görüşmesine itiraz ettiği ifade etti. (AA)

    "Koronavirüs salgınında evdeki işler ikiye katlandı, evde nefes alacak zaman kalmadı"

    "Koronavirüs salgınında evdeki işler ikiye katlandı, evde nefes alacak zaman kalmadı"

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Haber-Sen: Dağıtımlar gerçekleşmediği sürece PTT çalışanlarına mobbing uygulanacak
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ayaküstü kararlarla koronavirüse karşı mücadele edilemez

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Tekalifi Milliye’den koronaya karşı ‘milli’ mücadeleye!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşten kaçınma hakkı ciddi ve yakın tehlikenin önlenemez olması durumunda derhal kullanılabilir

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Açlığın meşin yuvarlak ile imtihanı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 74 bin 816’ya yükseldi
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 74 bin 816’ya yükseldi

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 74 bin 816’ya yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 348 bin 184’e ulaştı.

    Fransa: Çarklar durmuyor, önlem alınmıyor, işçiler birer birer ölüyor
    Fransa: Çarklar durmuyor, önlem alınmıyor, işçiler birer birer ölüyor

    Fransa’da sağlıkçıların ardından “ikinci sıra işler” olarak adlandırılan sektörlerdeki işçilerden birer birer ölüm haberleri geliyor. Sendikalar, işçiler için yeterli önlem alınmadığına dikkat çekiyor

    SES, sağlık emekçilerini korumak için hastanelerde salgın komiteleri kuruyor
    SES, sağlık emekçilerini korumak için hastanelerde salgın komiteleri kuruyor

    Sağlık emekçilerinin sorumluluklarını yerine getirirken sağlığını da korumak zorunda olduğuna dikkat çeken SES Başkanı Gönül Erden, hastanelerde salgın komiteleri kurmaya başlayacaklarını söyledi.

    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)
    Türkiye'de koronavirüs: 30 bin 217 vaka, 649 ölüm | Öne çıkan gelişmeler (7 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    GÜNCELLENDİ
    İnfaz indirimi teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor: Ayrım değil adalet
    İnfaz indirimi teklifi bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor: Ayrım değil adalet

    "Ayrımcı" infaz düzenlemesine tepkiler sürüyor. Muhalefet, düşüncesini açıkladıkları için tutuklu olanların da serbest bırakılmasını istiyor.

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın: İktidar toplumun gerisinde; dayanışma yükseltilmeli
    Prof. Dr. Yüksel Taşkın: İktidar toplumun gerisinde; dayanışma yükseltilmeli

    Prof. Dr. Yüksel Taşkın: Bu kriz bir kez daha göstermiştir ki, mevcut iktidar toplumun gerisine düşmüştür..

    Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor
    Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi, işçiler ücretli izin istiyor

    Günde 1 milyon dolarlık üretim yapılan Çerkezköy'deki Eaton fabrikasında 4 işçide koronavirüs tespit edildi. Ancak buna rağmen ABD sermayeli şirket üretimi durdurmuyor. İşçiler ücretli izin istiyor.

    Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur
    Avukat Aygül Demirtaş Gökalp: Demirtaş’ın sağlığında aksilik olursa vebali ağır olur

    HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kovid-19 salgını nedeniyle risk grubunda olduğunu hatırlatan kardeşi Avukat Aygül Demirtaş Gökalp, Demirtaş için tahliye talebini yineledi.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    "30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"
    "30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"

    İzmir'de yaşayan bir öğretmen, uzaktan eğitimde yaşanan sorunları Evrensel'e anlattı.

    Ölüm çalışmadığımız yerden geldi…
    Ölüm çalışmadığımız yerden geldi…

    Sadece pandeminin etsisiyle değil; iklim krizi, küresel ısınma, silahlanmaya ve inanç dizgelerine ayrılan devasa bütçeler ve insan kalitesinin toplumsal sefaleti, bugünün ortaya çıkmasının nedenleri.

    Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek
    Genel İş 2 No'lu Şube’den ihtiyaç sahiplerine destek

    Koronavirüs salgını dolayısıyla ihtiyaç sahiplerine İZENERJİ emekçileri destek vererek, dayanışma çağrısında bulundu.

    BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı
    BES İzmir Şubesi: Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin testi pozitif çıktı

    BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, "En az 2 hafta ülke genelinde karantina uygulanmalı, sadece zorunlu işler, her türlü önlem alındıktan sonra yürütülmelidir" dedi.

    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı
    Koronavirüs dolayısıyla iş bırakan ve saldırıya uğrayan işçilerin savunması alındı

    İzmir Akar Tekstil’de koronavirüs vakası nedeniyle işten kaçınma hakkını kullanan ve sopalı saldırıya uğrayan işçiler, savunmaları alınarak evlerine gönderildi.

    Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor
    Muğla’daki öğrencilerle dayanışma büyüyor

    Muğla Sıtkı Koçma Üniversitesi Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerin koronavirüs salgını döneminde artan ihtiyaçlarına yönelik destek başladı.