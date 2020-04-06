Gıda Mühendisleri Odası: Gıda kontrol görevlileri büyük risk altında

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası gıda sektörü emekçilerinin, Covid-19 bulaşı tehlikesi ile karşı karşıya çalıştıklarını belirterek "Sağlıklı olsalar dahi, potansiyel taşıyıcı olabilme ihtimallerine karşı, riski en aza indirmek için önlemler alınmalıdır" çağrısı yaptı.

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası salgın ya da diğer afet durumlarında toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamak adına çalışması gereken sektörlerden birinin de gıda sektörü olduğunu vurguladığı açıklamasında “Kısıtlamalara rağmen üretime devam etmek zorunda kalan gıda sektörü emekçilerinin sağlığını güvence altına almak toplumsal bir görevdir. Bu dönemde de temel ihtiyaç kategorisinde yer alan gıdanın, güvenilir gıda zincirinde arzını sürdürebilmek adına her türlü zorluğa, baskıya, hatta darbedilmeye varan saldırılara karşın, büyük bir özveri ile görevlerini yapan Gıda Kontrol Görevlisi arkadaşlarımız sosyal mesafeyi korumanın neredeyse imkansız olduğu birçok işletmeye gitmeleri ve kullandıkları kalem, form vb. malzemeler nedeniyle Covid-19 bulaşı tehlikesi ile karşı karşıya çalışmaktadırlar. Sağlıklı olsalar dahi, potansiyel taşıyıcı olabilme ihtimallerine karşı, riski en aza indirmek için önlemler alınmalıdır” denildi.

Açıklamada gıda kontrol görevlileriyle ilgili Tarım ve Orman Bakanlığına şu sorular soruldu:

“Denetimlere çıkan gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımıza yeterli miktarda kişisel koruyucu donanımları (bone, maske, tulum, gözlük vb) veriliyor mu?

Yeteri miktarda kişisel koruyucu donanım verilemiyor ise denetimlerin devamlılığını sağlamak için ne tür bir aksiyon alındı?

Bakanlık ve il/ilçe müdürlüklerinde görev alan kontrolör arkadaşlarımıza Covid-19 testi yapıldı mı/yapılması düşünülüyor mu? Yapıldı ise sonuçları kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Olası pozitif vaka sonucunda ne gibi önlemler alınması planlanıyor?”

Covid-19 ile mücadelede kişisel hijyenden sonra en önemli konunun, sağlıklı ve yeterli beslenme olduğu ve bu noktada da denetimlerin öneminin bir kez daha ortaya çıktığının altı çizilen açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanlığı 2019 Faaliyet Raporu verilerini incelediğimizde Bakanlıkta görevli gıda kontrolörü sayısının 7004 olduğu, mevcut kadro ile ülke genelinde 1 milyon 215 bin 996 denetim yapıldığı ve sadece 174’ü için savcılığa suç duyusunda bulunulduğunu görebiliriz. Yine bu rapora göre ülkemizde 31.12.2019 tarihi itibariyle toplam 688.159 gıda işletmesi bulunmaktadır. Bu işletmelerin 12.788 adedi onay kapsamında, 675.371 adedi ise kayıt kapsamında bulunmaktadır. Kayıtlı işletmelerin 76.215’i üretim yeri, 316.018 satış yeri, 280.138 toplu tüketim yeridir. Tüm bu verilerin ışığında sayılarının bu kadar az olmasına ve iş yüklerinin bir o kadar fazla olmasına rağmen bu kadar işletmeyi denetlemek için büyük bir özveriyle çalışan gıda kontrol görevlisi arkadaşlarımızın sağlığını korumak ve hastalığın yayılmasını engellemek adına yukarıdaki sorularımız büyük önem arz etmektedir” denildi. (HABER MERKEZİ)

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