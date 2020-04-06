İnform fabrikasında koronavirüs taşıyan kişi sayısı 10'a yükseldi

Gebze’de bulunan İnform fabrikasında koronavirüs tespit edilen kişi sayısı 10’a yükseldi. Fabrikada çalışanlar virüs testinden geçirilirken, 3 işçinin daha koronavirüs testinin pozitif çıkma ihtimali olduğu bildirildi. Fabrikada 150’si işçi olmak üzere toplam 250 çalışan bulunuyor.

Konuyla ilgili Evrensel'e konuşan fabrikada örgütlü Birleşik Metal-İş Gebze 2 No’lu Şube Başkanı Necmettin Aydın, İnform’da geçen hafta pozitif vaka ilk çıktığı gün üretimi durdurduklarını söyledi. Bütün işçileri test yapılması için yönlendirdiklerini anlatan Aydın, şu anda yüzde 80’ine test yapıldığını, 10 işçide virüs tespit edildiğini, 3 işçi de daha çıkma ihtimalinin bulunduğu bilgisini verdi. Negatif çıkanların bir kısmının fabrikaya gittiğini ancak yeterli sayıda işçi olmadığı için üretim yapılmadığını dile getiren Aydın, "Pozitif olanlar zaten tedavi görüyor. Testleri sonuçlanmayan işçi arkadaşlarımızı da fabrikaya göndermiyoruz" dedi.

"GEBZE’DE TEST YAPILACAK YER YOK"

Şubelerine bağlı Makine Takım ve Schneider Elektrik fabrikalarında da virüs nedeniyle üretimin durduğunu hatırlatan Aydın, işçi kenti Gebze’de virüs testi yapılacak merkez bulunmamasına tepki gösterdi. İşçilerin tedirgin olduğunu ve testin yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Aydın, “Biz hükümetin bütün işyerlerinde üretimi durdurmasını, işçilerin en az 15 gün idari izinli sayılmasını ve yaygın test yapılmasını istiyoruz. Test yapılması özellikle önemli çünkü test yapılmayan, pozitif vaka henüz tespit edilmeyen işyerlerinde salgın yayılmaya devam ediyor” diye konuştu. (Gebze/EVRENSEL)

Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Derince'de belediye işçisi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

İnşaat işçileri, koronavirüs kapan işçi arkadaşlarıyla birlikte 3 gündür aynı araçta

Antep’te avukatlar koronavirüs önlemlerini takip etmek için işçi komisyonu kurdu