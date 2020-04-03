Yıllık enflasyon martta yüzde 11,86 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarında üç aylık artış yüzde 2.29 düzeyine yükselirken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 13.33 olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Koronavirüs salgını krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasındaki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir" dedi.

TÜFE’de 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57; bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,86 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 13,33 artış gerçekleşti.

Grafik: TÜİK

Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, yüzde 6,18 ile giyim ve ayakkabı, yüzde 6,72 ile eğlence ve kültür ve yüzde 7,69 ile ev eşyası oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 40,19 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 17,21 ile çeşitli mal ve hizmetler ve yüzde 15,31 ile konut oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2020 yılı Mart ayında artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla, %2,78 ile sağlık, %1,95 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve %1,24 ile çeşitli mal ve hizmetler oldu.

Mart 2020'de, endekste kapsanan 418 maddeden, 98 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 32 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 288 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN SİVRİ BİBER

Tüketici fiyatları bazında martta en yüksek fiyat artışı yüzde 45,37 ile sivri biberde gerçekleşirken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücreti oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, martta sivri biberdeki fiyat artışını yüzde 30,39 ile patates, yüzde 25,59 ile limon izledi.

Martta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 15,79 ile sarımsak, yüzde 12,31 ile ayva, yüzde 11,88 ile portakal, yüzde 11,43 ile kuru soğan, yüzde 7,51 ile bilgisayar ekipmanları, yüzde 7,46 ile kola, yüzde 6,85 ile ilaçlar ve yüzde 6,47 ile kivi yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 93,2 ile bankayla para havale ücretinde gerçekleşti. Bunu yüzde 18,6 ile yeşil soğan, yüzde 16,78 ile ıspanak, yüzde 14,82 ile domates, yüzde 14,31 ile benzin, yüzde 10 ile yumurta, yüzde 9,91 ile motorin, yüzde 4,26 ile salatalık izledi.

ÜRETİCİ FİYATLARI YILLIK YÜZDE 8,50 ARTTI

Yurt içi üretici fiyatları ise Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87 arttı ve böylece yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artış yüzde 8,50 oldu. Yurt içi üretici fiyatlarındaki üç ayık artış yüzde 3,22'ye çıkarken, on iki aylık ortalamalara göre artış da yüzde 12,61 olarak hesaplandı.

Yİ-ÜFE 2020 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0,87, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,22, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,50 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,61 artış gösterdi.

Grafik: TÜİK

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 10,90, imalatta yüzde 7,79, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,08, su temininde yüzde 5,51 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 7,04, dayanıklı tüketim malında yüzde 11,43, dayanıksız tüketim malında yüzde 13,25, enerjide yüzde 1,53, sermaye malında yüzde 9,99 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0,32 azalış, imalatta yüzde 0,91; elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,99; su temininde yüzde 0,43 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 2,03; dayanıklı tüketim malında yüzde 1,35; dayanıksız tüketim malında yüzde 1,76 artış, enerjide yüzde 6,82 azalış, sermaye malında ise yüzde 2,01 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık en fazla azalış; yüzde 25,70 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,50 ile ham petrol ve doğal gaz olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 46,19; metal cevherleri yüzde 20,08; elektrik, gaz üretim ve dağıtımı yüzde 18,08 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık en fazla azalış; yüzde 22,46 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 14,79 ile ham petrol ve doğal gaz, yüzde 3,74 ile tütün ürünleri olarak gerçekleşti. Buna karşılık temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 7,71, ana metaller yüzde 3,39, diğer mamul eşyalar yüzde 2,90 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

"SALGIN KRİZİNİN ENFLASYON CANAVARINA DÖNÜŞMESİNE DEVLET İZİN VERMEMELİ"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Türkiye'de sadece sağlık sorunlarını değil ekonomik sorunları da beraberinde getirdiğini belirtti.

Mart ayında, fiyatlarında en çok artış gösteren ürünlerin temel besin maddeleri olduğunu aktaran Ağbaba, "Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda geçtiğimiz yıldan bugüne yaşanan artış yüzde 10 civarında. Yani ücretli ve yevmiyeli çalışanların sofrasındaki ürün sürekli olarak azalmaktadır." dedi.

Gıda fiyatlarında yaşanacak artışın milyonların sağlığını en az virüs kadar etkileyebileceğine dikkati çeken Ağbaba, "Gıda ürünlerinde KDV ürünleri bu süreç içerisinde gerektiğinde düşürülmeli, devlet enflasyon karşısında yurttaşlarını korumalıdır. Salgın krizinin enflasyon canavarına dönüşmesine ve bu canavarın milyonların sofrasındaki ekmeği yutmasına devlet izin vermemelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Ağbaba, enflasyon verileri konusunda TÜİK'in hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde halkı bilgilendirmesi gerektiğini de kaydetti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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