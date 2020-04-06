Dev Turizm-İş: İşçiler sigortalı, sigortasız denmeden işsizlik fonundan yararlanmalı

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev Turizm-İş) Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu koronavirüs sebebiyle turizm işçilerinin yaşadığı sorunlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Turizmin yapısı gereği, koronavirüsün sonuçlarından en fazla etkilenen sektörlerin başında geldiğini vurgulayan Yahyaoğlu "Çünkü stoklanamaz bir emek ve hizmet sunuluyor" dedi.

Turizm işçileri için işsizlik sigortasının biraz esnelitilerek bir ölçüde katkı sağlandığını belirten Yahyaoğlu "Sezonluk çalışan ve askıda olan işçileri, işverenler işe çağırıp, kısa calışma ödeneği kapsamına alabilecekler. Tabii işsizlik sigortasının şartlarını yerine getirenler. Yani son üç yılda 450 gün prim şartı ve son işyerinde 60 gün şartı devam ediyor. Ki bu yüzbinlerce işçiyi direkt kapsam dışına atıyor" ifadelerini kullandı.

Turizm sektöründe kayıtlı ve sigortalı çalışanların iki katı kayıt dışı, kaçak ve sigortasız işçi çalıştırıldığını dile getiren Yahyaoğlu, "Kurumsallaşmamış küçük işletmelerde, restoranlarda, kafe ve barlarda, eğlence yerlerinde vs. sigortalı işçi çalıştırmak hiç moda değil" dedi.

2 MİLYONDAN FAZLA TURİZM İŞÇİSİ KAYITDIŞI ÇALIŞIYOR

Antalya'da 300 bin kayıtlı, yaklaşık 600 bin kayıtdışı işçinin turizm sektöründe çalıştığını vurgulayan Yahyaoğlu, şöyle devam etti: "Tüm ülke çapında 1 milyon kayıtlı, 2 milyondan fazla kayıtdışı çalışan varken sadece kayıtlı çalışanların sorununu çözmek yetmez. Her otel patronunun birkaç oteli var. İşler iyi gitmezse bir oteli açıp, diğerini beklemede tutabiliyor. Bu da işbaşı yapmayı bekleyen işçileri, işsiz bırakmaya devam ediyor. Böyle 'küresel sorun, ulusal mücadele' diye tarif edilen bir krizde her yurttaşın yaşam gelirini, devlet güvence altına almakla yükümlüdür."

'Evde Kal' çağrıları yapılırken, insanların ihtiyaçlarının karşılanmasının da göz önünde bulundurulması gerektiğine dikkat çeken Yahyaoğlu "Bu kriz mayıs sonu, haziran ortaları bir ara verecek gibi söyleniyor. Yine de turizmde 2020 büyük kriz yılı olarak kayıtlara geçecek. Yine en büyük bedeli emeğiyle geçinen işçiler ödeyecek. İşverenlerden, birkaç istisna dışında, işçileri için adım atmaya niyetli kimse görülmedi. Krizi duyan, işçileri kapının önüne koyma, zorla ücretsiz izin imzalatma, çıkış verme yarışına girdi" diye belirtti.

İşsizlik sigortasının amacına uygun kullanılması gerektiğini vurgulayan Yahyaoğlu, fonda 130 milyardan fazla işçinin parasının ve birikiminin olduğunu hatırlatarak "Kriz süresince, sigortalı, sigortasız demeden, baraj, engel koymadan, tüm işçilerin yaşamsal ihtiyaçları tek bu kaynaktan bile karşılanabilir. İşverenler de yıllarca kendilerine para kazandıran, her birkaç yılda yeni oteller, işletmeler sahibi olmalarını sağlayan işçilerinin kıymetlerini bilip ona göre davranamalı. Ellerini biraz taşın altına koymaları gerektiğini kavramalılar. Kriz bittiğinde 'Nerede kalmıştık' diyebilmeliyiz" ifadelerini kullandı. (Antalya/EVRENSEL)

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