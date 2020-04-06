Özel hastaneler koronavirüs tedavisi için ücret almaya devam edecek

Sağlık Bakanlığının salgın nedeniyle yeterli donanıma sahip özel hastaneleri pandemi hastanesi ilan etmesinin ardından başlayan ücret tartışması devam ediyor. SGK’nin, Sağlık Uygulama Tebliği’nde (SUT) yaptığı son değişiklikle özel sağlık kurumlarına ödeyeceği katkı payını iki katına çıkarması da sorunu çözmedi.

T24’te yer alan habere göre, özel hastanelerin ek ücret almaya devam edeceğini belirten Dr. Ergün Demir ve Dr. Güray Kılıç “Pandemi hastanesi ilan edilen özel hastaneler kamu eliyle hizmet vermelidir. Burada görev yapan hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının ücretleri kamu tarafından ödenmelidir” görüşünü dile getirdi.

Dr. Demir ve Dr. Kılıç’ın son duruma ilişkin değerlendirmeleri şöyle:

“SUT değişikliğinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından temin edilen antiserumlar ile ilaçların parenteral formları için SGK’nin hastanelere ödeyeceği ücrette artış yapılmıştır.

Sonuç olarak özel hastaneler, pandemi hastanesine dönüştürülmesine karşın herhangi bir değişiklik yapılmadığı için COVİD-19 olası/kesin tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/ tahlil için ilave ücret almaya devam edebileceklerdir. Özellikle İstanbul’da kamu hastanelerinin yoğun bakım üniteleri doluluk oranı artmasına rağmen özel hastanelerin yoğun bakım servislerini kullanmada sıkıntılar yaşanmaktadır.”

İstanbul Tabip Odası da yaptığı açıklamada “SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’le hastalar değil, özel hastane patronları korunmuş oldu” dedi. (HABER MERKEZİ)

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