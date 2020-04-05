05 Nisan 2020 17:04

Tabip Odasından özel hastanelerde koronavirüs hastalarından ücret alınmasına tepki

İstanbul Tabip Odasından özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için koronavirüs hastalarından ilave ücret alınmasına tepki: Hayatlarımız kârlarınızdan değerlidir.

Hastane acil servisi

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı tarafından özel hastanelerin de Pandemi Hastanesi ilan edildiğini hatırlatarak, “Ancak özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için COVİD-19’lu hastalardan ‘ilave ücret’ adı altında para alınmasına devam ediliyor ve hastalarımızın, yurttaşlarımızın haklı olarak tepkisine, öfkesine neden oluyor” dedi. 

    İstanbul Tabip Odası özel hastanelerde acil ve yoğun bakım dışında verilen hizmetler için koronavirüs hastalarından ilave ücret alındığını söyledi. 

    “Öncelikle belirtmek isteriz ki, böyle pandemi günlerinde dahi can derdine düşmüş insanlarımızın cebine göz dikilmesinin sorumlusu özel hastane patronlarının yanı sıra mevcut siyasi iktidardır” denilen açıklamada, “Özel hastanelerin COVİD-19’lu hastalardan para almasına izin veren düzenleme 5510 sayılı Kanun’da yer alan ilave ücret düzenlemesine dayanmaktadır ve bu düzenleme bugün de yürürlüktedir.

    04 Nisan 2020 gecesi Resmi Gazete'de, kamuoyunda ilk başta “özel hastaneler artık COVİD-19’lu hastalardan para al(a)mayacak” gibi algılanan “Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayınlandı.
     
    Tabip Odası, “Oysa Tebliğle sadece hastanelerde yoğun bakım tedavisinde pandemi süresince ve pandemi olgularına yönelik tedavilerde kullanılan antiserumlar ile ilaçların parenteral (adale içi, damar yolu, vb) formları için SGK’nın hastanelere yapacağı ödeme arttırıldı. Böylece SGK’nın pandemi süresince COVİD-19 ön tanılı/tanılı hastalara yönelik tedavilerde hastanelere ödeyeceği ücrette yaklaşık iki kat artış yapılmış oldu. Tebliğle başka herhangi bir değişiklik yapılmadığı için özel hastaneler COVİD-19 ön tanılı/tanılı hastaların yoğun bakım sürecinden önce ve sonra serviste yatış sürecinde yapılacak her türlü işlem/girişim/tetkik/tahlil için ilave ücret almaya devam edebilecekler. Neticede, 04 Nisan 2020 gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan “SGK Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”le hastalar değil, özel hastane patronları korunmuş oldu” dedi. 
     
    İstanbul Tabip Odası, “olası/şüpheli vakalar da dahil olmak üzere COVİD-19’lu hastalardan özel hastaneler tarafından ilave ücret alınması engellenmelidir. Hayatlarımız kârlarınızdan değerlidir” dedi. (HABER MERKEZİ)

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