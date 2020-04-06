Buzlu Tekstil’de koronavirüs tespit edildi: İzole olun, ailenizden uzak durun

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Buzlu Tekstil’de birkaç işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 1 Nisan’da üterime ara verilen fabrikada hangi işçilerin testinin pozitif çıktığı belirtilmezken tüm işçilere gönderilen mesajda “Kendinizi izole edin, ailenizle aranıza mesafe koyun” denilere bireysel önlemler alma çağrısında bulunmakla yetinildi.

1 Nisan’a kadar önlem alınmadan üretimin sürdürüldüğü fabrikada işçilere “Biz size haber verene kadar gelmeyeceksiniz” denilmişti. Verilen iznin ücretli mi ücretsiz mi olduğu konusunda ise her hangi bir açıklama yapılmamıştı.

Sonraki süreçte rahatsızlanan bazı işçilerin hastanelere başvurmasıyla test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yine işçilere mesaj atan Buzlu Tekstil, “Kendinizi karantinaya alın” demenin dışında hiç bir bilgilendirme yapmadı. İşçiler arasında korku ve paniğe neden olan bu mesaj, işçiler arasında tedirgin bir bekleyişe dönüştü.

“HİÇ BİR ÖNLEM ALINMADAN ÇALIŞTIRILDIK”

1 Nisan’a kadar önlem alınmadan dip dibe çalıştırıldıklarını söyleyen bir Buzlu Tekstil işçisi, şirketin tutumuna tepki gösterdi:

“Yemekhanemiz zaten sorunluydu. Hiç birşey yokmuş gibi aynı masalarda yemeklerimizi yedik. Hijyen temizlik kuralları yetersiz. Bir kaç göstermelik dezanfektan dışında hiçbir önlem alınmadı. Salgın öncesi koşullardaki gibi aynı servislerde aynı şekilde işe gittik geldik. Şimdide bir mesajla bize sözde bilgi veriyorlar. Bu arkadaşlarımız kaç gündür hastalar kim bilir virüs kimlere yayıldı. Herkesin çocukları var yaşlıları var. Bu olanların hesabını kim verecek?”

“NE DEMEK ‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’, TABİ Kİ YAPACAK BİR ŞEY VAR”

Bir başka işçi ise “1 Nisan’da izne çıktık. Ücretli mi değil mi, kısa çalışma ödeneğinden mi faydalananacağız hiçbir şey belli değil. Bizleri bırakın işçi yerine koymayı insan yerine koyup bilgi bile vermiyorlar. Koyun gibi gel gel, git git. Geleceğiniz zamanı ustalar haber verecekmiş böyle bir çalışma hayatı olur mu? Şimdi de ‘1 Nisan’ı birinci gün kabul edip kendinizi izole edin’ diye mesaj atmışlar bir Nisan üstünden kaç gün geçti demek ki biz dip dibe çalışırken arkadaşlarımız hastaydı. Kim bilir kimlere bulaştı? Acilen hepimizin testten geçirilmesi lazım. İş yerimiz bizi kendi kaderimize bırakıyor. ‘Rahatsız olan hastaneye gitsin, malesef yapacak bir şey yok’ diye mesaj atıyorlar. Yapacak bir şey tabi ki var. Ne olduysa sizin yüzünüzden oldu” diyerek şirketin sorumluluk almamasına tepki gösterdi.

“BİR KAÇ TIR DAHA DOLSUN DİYE ÇALIŞIRKEN HASTA OLDU İNSANLAR”

Daha öncesinde de kötü koşullarda çalıştıklarını söyleyen bir başka kadın işçi ise, “Mesaj atarak insanları huzursuz ediyorlar. Doğru düzgün bilgi de yok. Hepimiz huzursuzluk içerisindeyiz. Daha fazla arkadaşımızda çıktığına ilişkin söylentiler var. Biz ürettikçe zengin oldunuz. Hiç bir önlem almadan çalışırken bir kaç tır daha dolsun diye virüs kaptı insanlar” dedi.

Sendikasız, düşük ücretle, sağlıksız koşullarda çalışan Buzlu Tekstil işçileri, izin koşullarının ne olduğunun derhal açıklanmasını; virüsün yayılmasında sorumlu olan iş yerlerinin doğru bilgilendirme yapmasını ve sorumluluk almasını istiyor. (Eskişehir/EVRENSEL)

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