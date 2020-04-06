06 Nisan 2020 09:55

Buzlu Tekstil’de koronavirüs tespit edildi: İzole olun, ailenizden uzak durun

Eskişehir’de kurulu Buzlu Tekstil’de birkaç işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Test sonuçlarını işçilere mesaj atarak duyuran şirket, işçilere bireysel önlem almalarını önerdi.

Buzlu Tekstil işçilerinin Evrensel'e ilettiği ekran görüntüsü

Görsel: Evrensel

  • ANASAYFA
  • İŞÇİ-SENDİKA
    • Paylaş

    Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu Buzlu Tekstil’de birkaç işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı. 1 Nisan’da üterime ara verilen fabrikada hangi işçilerin testinin pozitif çıktığı belirtilmezken tüm işçilere gönderilen mesajda “Kendinizi izole edin, ailenizle aranıza mesafe koyun” denilere bireysel önlemler alma çağrısında bulunmakla yetinildi.

    1 Nisan’a kadar önlem alınmadan üretimin sürdürüldüğü fabrikada işçilere “Biz size haber verene kadar gelmeyeceksiniz” denilmişti. Verilen iznin ücretli mi ücretsiz mi olduğu konusunda ise her hangi bir açıklama yapılmamıştı.

    Sonraki süreçte rahatsızlanan bazı işçilerin hastanelere başvurmasıyla test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine yine işçilere mesaj atan Buzlu Tekstil, “Kendinizi karantinaya alın” demenin dışında hiç bir bilgilendirme yapmadı. İşçiler arasında korku ve paniğe neden olan bu mesaj, işçiler arasında tedirgin bir bekleyişe dönüştü.

    “HİÇ BİR ÖNLEM ALINMADAN ÇALIŞTIRILDIK”

    1 Nisan’a kadar önlem alınmadan dip dibe çalıştırıldıklarını söyleyen bir Buzlu Tekstil işçisi, şirketin tutumuna tepki gösterdi:

    “Yemekhanemiz zaten sorunluydu. Hiç birşey yokmuş gibi aynı masalarda yemeklerimizi yedik. Hijyen temizlik kuralları yetersiz. Bir kaç göstermelik dezanfektan dışında hiçbir önlem alınmadı. Salgın öncesi koşullardaki gibi aynı servislerde aynı şekilde işe gittik geldik. Şimdide bir mesajla bize sözde bilgi veriyorlar. Bu arkadaşlarımız kaç gündür hastalar kim bilir virüs kimlere yayıldı. Herkesin çocukları var yaşlıları var. Bu olanların hesabını kim verecek?”

    “NE DEMEK ‘YAPACAK BİR ŞEY YOK’, TABİ Kİ YAPACAK BİR ŞEY VAR”

    Bir başka işçi ise “1 Nisan’da izne çıktık. Ücretli mi değil mi, kısa çalışma ödeneğinden mi faydalananacağız hiçbir şey belli değil. Bizleri bırakın işçi yerine koymayı insan yerine koyup bilgi bile vermiyorlar. Koyun gibi gel gel, git git. Geleceğiniz zamanı ustalar haber verecekmiş böyle bir çalışma hayatı olur mu? Şimdi de ‘1 Nisan’ı birinci gün kabul edip kendinizi izole edin’ diye mesaj atmışlar bir Nisan üstünden kaç gün geçti demek ki biz dip dibe çalışırken arkadaşlarımız hastaydı. Kim bilir kimlere bulaştı? Acilen hepimizin testten geçirilmesi lazım. İş yerimiz bizi kendi kaderimize bırakıyor. ‘Rahatsız olan hastaneye gitsin, malesef yapacak bir şey yok’ diye mesaj atıyorlar. Yapacak bir şey tabi ki var. Ne olduysa sizin yüzünüzden oldu” diyerek şirketin sorumluluk almamasına tepki gösterdi.

    “BİR KAÇ TIR DAHA DOLSUN DİYE ÇALIŞIRKEN HASTA OLDU İNSANLAR”

    Daha öncesinde de kötü koşullarda çalıştıklarını söyleyen bir başka kadın işçi ise, “Mesaj atarak insanları huzursuz ediyorlar. Doğru düzgün bilgi de yok. Hepimiz huzursuzluk içerisindeyiz. Daha fazla arkadaşımızda çıktığına ilişkin söylentiler var. Biz ürettikçe zengin oldunuz. Hiç bir önlem almadan çalışırken bir kaç tır daha dolsun diye virüs kaptı insanlar” dedi.

    Sendikasız, düşük ücretle, sağlıksız koşullarda çalışan Buzlu Tekstil işçileri, izin koşullarının ne olduğunun derhal açıklanmasını; virüsün yayılmasında sorumlu olan iş yerlerinin doğru bilgilendirme yapmasını ve sorumluluk almasını istiyor. (Eskişehir/EVRENSEL)

    Deri işçisi: Patronun serveti yedi sülalesine yeter, biz bir ay çalışmasak aç kalırız

    Deri işçisi: Patronun serveti yedi sülalesine yeter, biz bir ay çalışmasak aç kalırız

    İnşaat işçileri: Çalışırken kendimiz için, işsizken ailemiz için korkuyoruz

    İnşaat işçileri: Çalışırken kendimiz için, işsizken ailemiz için korkuyoruz

    Depo işçileri: Borçlarımız ve faturalarımız ertelensin

    Depo işçileri: Borçlarımız ve faturalarımız ertelensin

    İşçiler soruyor: Evde kalırsak nasıl geçineceğiz?

    İşçiler soruyor: Evde kalırsak nasıl geçineceğiz?

    Reklam
    Reklamsız Evrensel için abone ol
    ÖNCEKİ HABER

    Haiti'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
    SONRAKİ HABER

    Dolar güne 6,70'in üzerinde başladı
    YAZARLAR
    Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Yüz binlerce genç ateşe atıldı, biyolojik silaha çevrildi: Bulaş-bulaştır özgürlüğü (!)

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    Ya pandemiler çağı ya sosyalizm

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Ölümler olmasın!

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Her şey dağılıyor

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat parası
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Antep’te avukatlar koronavirüs önlemlerini takip etmek için işçi komisyonu kurdu
    Antep’te avukatlar koronavirüs önlemlerini takip etmek için işçi komisyonu kurdu

    Antep Barosu İnsan Hakları Merkezinde yer alan avukatlar, fabrikalarda ve atölyelerde alınan koronavirüs önlemlerin yeterli olup olmadığını takip etmek üzere "işçi komisyonu" kurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)
    Koronavirüs nedeniyle 574 can kaybının yaşandığı Türkiye'den gelişmeler (6 Nisan)

    Türkiye'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin öne çıkan olaylar, açıklamalar ve analizler...

    Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor
    Mehmet Durakoğlu: İnfaz düzenlemesi asıl çıkması gerekenleri içeride bırakıyor

    İstanbul Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu, infaz düzenlemesi için "Asıl içeriden çıkması gerekenlerin içeride bırakılması öngörülen antidemokratik bir yaklaşım” dedi.

    Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti
    Mart 2020’de, 14’ü Covid-19'dan olmak üzere 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti

    2020 Mart ayında en az 113 işçi iş cinayetinde hayatını kaybetti. Mart ayında İSİG’in tespit edebildiği 14 işçi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

    Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı
    Maden Mühendisleri Odası: Tüm maden işletmelerinde üretim durdurulmalı

    TMMOB Maden Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu, koronavirüs salgınına karşı tüm maden işletmelerinde üretimin durdurulmasını istedi.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 69 bin 522'ye yükseldi
    Koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı dünya genelinde 69 bin 522'ye yükseldi

    Kovid-19 nedeniyle dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısı 69 bin 522'ye yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 1 milyon 276 bin 571 oldu.

    DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin
    DİSK/İletişim-İş: PTT’de işçi sayısı artırılsın, koşullar düzeltilsin

    DİSK/İletişim-İş, koronavirüs salgını sonrası PTT işçilerinin iş yükünün arttığına dikkat çekerek işçi sayısının artırılmasını; çalışma koşullarının düzeltilmesini istedi.

    "Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paranın iki katı"
    "Cengiz Holdingin affedilen borcu, kampanyada toplanan paranın iki katı"

    CHP Milletvekili Özgür Karabat, Cengiz Holdingin Erdoğan'ın açıkladığı kampanyaya 34 milyonluk bağışı ile silinen vergi borcunu karşılaştırdı.

    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    Danimarka’da koronavirüs nedeniyle kapanan bar ücretsiz bira dağıttı
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    İnsan ve duvar ilişkisinde "mülkiyet eleştirisi"
    GÜNCELLENDİ
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Tiyatro Kooperatifi Başkanı Iraz Yöntem: Sanatın kamusal alan olduğu düşüncesindeyiz
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Narkoz Grubu çatıda konser veriyor
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Koronavirüs ile yine gündeme gelen aşı nasıl geliştiriliyor? | 6 adımda aşı üretimi
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Beyaz perdeyle yaşamak: “Belki şehre bir film gelir”
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Bilim ve siyaset
    Bilim ve siyaset

    4 milyon insanın yaşadığı kentte hiçbir şey net değil. Sayın İl Sağlık Müdürü iki hastanenin temiz hastane olduğunu belirttiğini yazmıştım hala bu durum devam ediyor mu? İzmir halkının haberi var mı?

    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz
    Ev sahibinin evden çıkardığı sağlık çalışanı çift: Bu davranış insanlığa sığmaz

    Denizli'de sağlık emekçisi çift, ev sahibinin yarattığı tartışma üzerine evden çıkarıldı. Koronavirüs yüzünden evden çıkarıldıklarını düşünen çift, bu davranışın insanlığa sığmadığını ifade etti.

    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli
    Pazar yerlerine maskesiz girmek yasak fakat maske ücretli

    Denizli’de pazar yerine maskesiz alınmayan yurttaşlar, “Neden tek kullanımlık maskeye 3 lira ödemek zorunda kalıyoruz, neden belediye ücretsiz dağıtmıyor” diyerek tepki gösterdi.

    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
    Nemak’ta bir işçi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

    Çiğli OSB'de kurulu bulunan Nemak'ta Ali Kurtuluş isimli işçinin Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”
    Annelerle uzaktan eğitimi konuştuk: “Çocuklarımız için çok kaygılıyız”

    Aliağa'da görüştüğümüz anneler, uzaktan eğitimin yeterince verimli olmadığını, özellikle küçük çocuklarla günün her saati evde vakit geçirmenin zorluklarını anlattı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı
    Koronavirüs vakası çıkan Akar Tekstil'de iş durduran işçilere sopalarla saldırıldı

    İzmir Akar Tekstil işçileri, bir işçiye Kovid-19 teşhisi konması üzerine işbaşı yapmadı. Eli sopalı bir grup işçilere saldırırken Sağlık Kurulu, "İş yerinde çalışmaya devam edilebilir" dedi.