Depo işçileri: Borçlarımız ve faturalarımız ertelensin

Depo işçileri

İstanbul

Merhaba Evrensel okurları.

Koronavirüs salgını başladı başlayalı hiçbir hükümet yetkilisi biz işçiler için önlem almadı, hâlâ da almıyor. Evlerde kalarak izole olma çabası herkes için geçerli olamıyor maalesef. Çünkü ailesini geçindirmek için çalışan ya da çalışmak zorunda kalan işçiler var hâlâ. Bir gün çalışmasa ailesine ekmek götüremeyecek binlerce insan var. Her gün “Acaba aileden birine virüs bulaştırır mıyım” korkusuyla evimize geliyoruz. Evde kal çağrısının herkes için geçerli olması lazım. Ya da ücretsiz izne çıkarılan işçiler var. Asgari ücret zaten hiçbir şeye yetmiyor. Her şeyin pahalılaştığı şu dönemde ücretsiz izne gönderilen işçiler ne yapacak?

Hükümet sırf gösteriş yapmak için, sözde yardım ediyor. Yardım almak isteyen insanlar PTT önlerinde sağlıksız bir biçimde kuyruk halindeler. Hükümetin, insanları kuyruklarda bekletmek yerine, vatandaşların su, elektrik, doğal gaz gibi ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Asgari ücretle çalışan birçok arkadaşımız var. Ama bu ücretlerle sağlıklı yaşamak çok zor. Son olarak 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı gelmişti. Mesela bir arkadaşımız 19 yaşında. İşe gidip gitmeyeceğini bilmiyordu. Gitmese bir dert, gitse ayrı bir dert! Sonradan 18-20 yaş arasındaki işçilerin sokağa çıkabileceği söylendi. Ancak 15 yaşında bir çocuk işçi var yine, çocuğa işe gelme demişler. Annesini ve babasını da ücretsiz izne çıkarmışlardı, bu aile nasıl geçinecek şimdi?

Şimdi bir kısmımız ücretli izindeyiz ama sonrası belli değil. Bir kısmımız süreli-süresiz ücretsiz izinde, bir kısmımıza telafi çalışma yapılacağı söyleniyor, bir kısmımız da işten çıkarıldı. Biz işçiler, patronlara yıllardır milyonlar kazandırıyoruz. Zaten aldığımız ücretler ancak temel masraflarımızı karşılıyor, hatta öyle zaman oluyor ki bir sonraki aya borçla, içeride başlıyoruz. Evden atılma korkusunu, fatura ödeyememe korkusunu, çocuğumuzun aç kalma korkusunu biz yaşıyoruz.

Bize iki dakika nefes aldırmayanlar, hırstan azı dişleri görünenler, bizim hayatımızı hiçe sayıyor. Hepimiz için ücretli izin talep ediyoruz. Yapılan üretim hepimizin en az 2 senelik yaşamını karşılar zaten. Hiçbirimizin burnu bile kanamasın istiyoruz. Kendilerini milyon dolarlık villalarda koruma altına alan patronlar bizim ne koşullarda yaşadığımızı, nasıl evlerde oturduğumuzu bilmiyorlar. Herkes gırtlağına kadar borç içinde. Biz ücretsiz izne gönderilmeyi kesinlikle istemiyoruz. Hiçbirimiz işten çıkarılmak istemiyoruz. Hepimiz bir sonraki gün için kaygılanıyoruz. Borçlarımız ertelensin, faturalarımız ertelensin. Biz de insanız!