TTB: Sosyal mesafeyi koruyamadığımız durumlarda maske kullanalım

Türk Tabipleri Birliği (TTB) COVID-19 İzleme Grubu, koronavirüse yakalanmama, korunma ve koruyucu malzemelerin kullanımına ilişkin açıklama yaptı.

Koronavirüsün damlacık ve temas yoluyla bulaştığı hatırlatılan açıklamada, “Bu tür hastalıklarda, doğrudan bulaşı engellemenin yolu araya 1-2 metre mesafe koymaktır. Temas yoluyla bulaş, özellikle damlacık yoluyla bulaşan hastalıklar için en önemli bulaş yoludur. Ellerin yüzeylerdeki parçacıklarla temas etmesinin ardından ellerin ağız, burun, göz ve yüze temas etmesiyle bulaşıcı parçacıklar üst solunum yolu aracılığıyla vücuda girmektedir. Bu tür bulaşı engellemenin yolu el hijyeninin sağlanması ve yüzeylerin sık temizlenmesidir” ifadelerine yer verildi.

"MASKELERİN TEMİZLİĞİNE DİKKAT"

Sosyal mesafenin korunamadığı durumlarda maske kullanımının gündeme geldiğinin belirtildiği açıklamada, maske kullanımına dönük şunlar kaydedildi: “Bu amaçla kullanılacak maskeler ‘tıbbi’ maske olmak zorunda değildir. Dünyada genellikle ‘bez’ maskeler veya örtüler kullanılmaktadır. Bu tür maskelerin birden çok kez kullanıldığı göz önünde bulundurularak ‘temiz’ olmalarına dikkat edilmelidir. Ayrıca el temizliğinin sağlanmadığı durumda maskenin tek başına koruma sağlamayacağı unutulmamalıdır. Maske kullanımı sırasında da ellerin göz, burun, ağız ve yüz ile temas etmemesine dikkat edilmelidir. Toplumdaki bireylerin kullanması önerilen maskeler ücretsiz olarak dağıtılmalıdır.”

ELDİVEN KULLANIMI

El temizliğine dikkat edilmesi landığı açıklamada, “COVID-19’dan korunmak için -tıbbi olarak gereken durumlar dışında- eldiven kullanılmamalıdır. Sağlıklı kişilerin markette, sokakta veya sağlık çalışanlarının gereken durumlar dışında eldiven kullanması hem kullananın kendisi hem de çevresi için daha çok bulaştırma riski taşımaktadır” denildi.

TTB, şu önerilerde bulundu: “* Sosyal mesafeyi korumaya çalışalım.gerektiğinin vurgu

Sosyal mesafeyi koruyamadığımız durumlarda maske takalım.

Maske takmanın korunmada tek başına yeterli olmadığını hatırlayarak el temizliğine dikkat edelim.

Ellerimizi gözümüze, burnumuza, ağzımıza, yüzümüze götürmemeye dikkat edelim.

Ellerimizi su ve sabunla 20 saniye boyunca yıkayalım, olanaklı değilse el antiseptiği veya kolonya ile temizleyelim.” (HABER MERKEZİ)

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