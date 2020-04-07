E-devlet üzerinden ücretsiz maske için başvuru yapılabiliyor

Pazar ve market gibi sosyal alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından yurttaşlara maskenin ücretsiz sağlanması adına karar alındı.

Sağlık Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının kararıyla online olarak ücretsiz maske temini sağlanmaya başladı. Vatandaşlar, e-devlet üzerinden ücretsiz maske temin edebilecek.

Ücretsiz maske temininin sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üzeri ve 20 yaş altındaki vatandaşları kapsamadığı belirtildi.

E-DEVLET İLE ÜCRETSİZ MASKE NASIL ALINIR?

Ücretsiz maske temini için https://basvuru.turkiye.gov.tr adresine kimlik ve iletişim bilgileriyle birlikte giriş yapılıyor.

Vatandaşların her hafta 1 paket maske (5 adet) alma hakkı bulunuyor. Talep edilen maskelerin evlere PTT Kargo çalışanları tarafından ücretsiz olarak taşınacağı belirtildi.

Daha önce başvuruların e-pttavm internet sitesi üzerinden yapılacağı belirtilmiş fakat PTT'nin online alışveriş sitesi yaşanan yoğunluk sebebiyle kısa sürede çökmüştü.

(HABER MERKEZİ)

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