İngiltere’de son 5 günde ilk kez bir önceki güne göre daha az ölüm yaşandı

Arif Bektaş

Londra

Avrupa’da koronavirüsün en hızlı yayıldığı ülkelerden biri olan İngiltere’de son 24 saatte 621 kişi yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 4 Nisan akşamı saat 17.00 itibariyle toplam hasta sayısı 47 bin 806 ve ölü sayısı da 4 bin 934 olarak gerçekleşti. Dün ise ölenlerin sayısı 708 idi.

1 Nisan’dan bu yana, her gün ölenlerin sayısı bir önceki günden daha fazla olurken, son 24 saatte bu sayı geriledi. Bunun sebebinin ise, halkın büyük bir çoğunluğunun uyarılara uyması olarak gösterildi.

Toplamda 195 bin kişinin test edildiği İngiltere’de, hala testlerin yetersizliği konusunda hükümete eleştiriler devam ediyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock, Nisan ayı sonu itibariyle günde 100 bin test hedeflediklerini söyledi.

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