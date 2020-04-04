Evde kalamayan Derince Vergi Dairesi memuru koronavirüsten hayatını kaybetti
Derince Vergi Dairesinde görevli memur Yeter Şen koronavirüsten hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Büro Memur Sen
Hasret Gültekin KOZAN
Kocaeli
Kocaeli’de Derince Vergi Dairesinde görevli memur Yeter Şen (60) koronavirüsten hayatını kaybetti. Şen, Derince Vergi Dairesi'nde çalışan ve Kovid-19 testi pozitif çıkan 2 memurdan biriydi.
Geçtiğimiz hafta hastaneye kaldırılan Şen, bugün akşam saatlerinde vefat etti.
Büro Memur-Sen'den yapılan açıklamada, “Kocaeli Derince Vergi Dairesi çalışanı üyemiz Yeter Şen, Koronavirüsten dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir. Üyemize Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz” denildi.
Kocaeli Derince Vergi Dairesi çalışanı üyemiz Yeter Şen, Koronavirüsten dolayı tedavi gördüğü hastanede vefat etmiştir.— Büro Memur-Sen (@BuroMemurSen_) April 4, 2020
Üyemize Allahtan rahmet, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. pic.twitter.com/UL4FBAh3VC
“Kocaeli Derince Vergi Dairesi'nde 2 memurun Kovid-19 testi pozitif çıktı” haberimizde durumu BES Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı kamuoyuna duyurmuştu. Evrensel'e konuşan Büro Emekçileri Sendikası (BES) Kocaeli Şube Başkanı Yeliz Yılmaz Karstarlı, “Toplumsal sağlığın korunması için zorunlu olmayan kamu hizmetleri durdurulmalıdır” demişti.
Kocaeli Derince Vergi Dairesinde 2 memurun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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