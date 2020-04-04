HDP’li Tülay Hatimoğulları: Evde kalan kadınlara şiddet artarken koruma kısıtlandı

HDP Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları, koronavirüs salgını ile birlikte artan kadına yönelik şiddeti Çalışma, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’a sordu. Hatimoğulları, koruma hükümlerinin kısıtlamasının, kadınlar için çok daha güvencesiz bir ortam oluşturduğunu dile getirdi.

“ERKEK ŞİDDETİ TEŞVİK EDİLİYOR”

“Evde kal” çağrıları yapılırken ev içerisinde kadınların şiddet yaşama riskinin arttığını buna karşılık kadınların şiddete uğradığında ise alabileceği desteklerin kısıtlandığını ifade eden Hatimoğulları, “Bu riski önlemek yerine Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki koruma hükümlerini kısıtlaması, kadınlar için çok daha güvencesiz bir ortam oluşturmaktadır” dedi. Kadınlar, şiddet uygulayanı evden uzaklaştırma gibi önleyici tedbir kararlarını almakta normal zamanlarda bile zorlanmakta iken tedbiri uygulamakta imtina eden kamu personeline gerekçe sunduğunu söyleyen Hatimoğulları, “Alınan tedbir, erkek şiddetini teşvik edeceği gibi kadınların yasal mekanizmalara başvurma çabalarına karşı da caydırıcı bir etki oluşturacaktır” dedi.

“SIĞINAK VE ACİL BARINMA İHTİYAÇLARI İÇİN KAPASİTE ARTIRILMASI SAĞLANACAK MI?”

UK Aid Direct Kuruluşu’nun raporuna göre, Çin’in Wuhan kentinde karantina süresince kadınların şiddete uğrama oranının üç kat, kadın kurumlarına yapılan başvuruların da yüzde 90 arttığını belirten Hatimoğulları, “Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun yayınladığı 2020 Mart ayı raporuna göre, Türkiye’de 29 kadın öldürülmüştür. 11 Mart’tan 31 Mart’a kadar ilk 20 gün içinde 18’i kendi evinde olmak üzere 21 kadın erkekler tarafından öldürülmüştür” diyerek şu soruları yöneltti:

Bakanlığınız tarafından kadına yönelik erkek şiddetine karşı kriz koordinasyon kurulu oluşturulacak mıdır?

Kadınların başvurabileceği, karakol, ŞÖNİM, adliyeler, adli yardım büroları, Kaymakamlıklar, Sosyal Hizmet Merkezleri gibi birimlerin eşgüdümlü çalışmasını sağlamak için her ilde kadına yönelik şiddet kriz koordinasyon masaları kurulması için çalışmalarınız var mıdır?

Sığınak ve acil barınma ihtiyaçları için kapasite artırılması sağlanacak mıdır? Sığınaklara kabul koşullarını kolaylaştırmak ve böylece kadınların korunmasız olduğu hissini ortadan kaldıracak adımlar atılacak mıdır?

Alo 183 Acil Yardım Hattının sadece kadına yönelik şiddet konusunda kadın uzmanlar tarafından destek vermesi ve kapasitesinin artırılması için Bakanlığınızca çalışmalar başlatılmış mıdır?

ŞÖNİM’lerin 7/24 telefonla ve online olarak sosyal, psikolojik ve hukuki destek vermesi için adım atılacak mıdır?

Karantinada erkek şiddetine uğrayan kadınların hangi kurumlarla nasıl iletişime geçeceklerini, 6284 sayılı Kanun kapsamındaki haklarının neler olduğunu anlatan çok dilli, basit ve bilgilendirici açıklamalar yapılması için çalışmalarınız olacak mı?

Emniyet personeli, hakim, savcı, sosyal hizmet uzmanı, psikolog gibi ilgili tüm kamu personellerine bu süreçte kadınlara nasıl destek verilmesi gerektiği ve izlemekle yükümlü olduğu uygulamalar konusunda bilgilendirilmeleri için çalışmalar planlanmakta mıdır?

Kadınlara mali destek sunularak şiddet alanlarından çıkmalarının olanaklarını yaratmak üzere bir fon ayırmak üzere çalışmalarınız olacak mıdır?

Koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kalmak zorunda olan kadınlara yönelik şiddetin artmasını önlemek üzere 6284 sayılı Kanununda tedbir kararının kaldırılması ile başlayarak, İstanbul Sözleşmesi ile etkin bir şekilde uygulanması sağlanacak mıdır? (Adana/EVRENSEL)

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