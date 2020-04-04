Öğrencilerden bağış tepkisi: Zaten aldığımızın yarısını vergi ile devlete veriyoruz

Seren ELATAŞ

Adnan KARATAŞ

Adana

Koranavirüs salgını ile mücadele için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın halktan para istemesine Çukurova Üniversitesi öğrencileri tepki gösterdi.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler Bölümü Hazırlık Öğrencisi Zekeriya, iktidarın olağanüstü dönemde vatandaşlarına bakmak zorunda olduğunu söylerken “Erdoğan’ın açıklamalarına baktığımızda devlet vatandaşına bakmak yerine onlara 3 ay ertelemeli kredi veriyor, bu noktada zaten ekonominin çöküş hali ortada” diyor. Sağlık Bakanı’nın çalışmalarını tamamıyla değilse de desteklediğini dile getiren Zekeriya “Bu düzeydeki bir hastalık durumunda devlet vatandaşlarının sağlığı için sokağa çıkma yasağı getirmeli ama ekonomi buna da el vermiyor. Onun yerine devlet valilik aracılığı ile şehirlere giriş çıkışı kontrollü hale getiriyor. Fakat bu bir tedbir değil” dedi. Bunların yanı sıra hükümetin çöküş döneminde olduğunu söyleyen Zekeriya "Devletin sadece zenginden yana olduğunu söyleyen bir paketin üzerine bugün yanlış yapılmış hamleler bunu kanıtlayan nitelikte" dedi. Zekeriya, Erdoğan’ın açıklamalarına ilişkin ise “Bu milli yardım kampanyasını devlet destekleyebilir ama öncelikli olarak bunu zaten halkına sağlamak durumundadır. Ama iktidar bunu yapmıyor, üstüne üstlük yardım kampanyasını sanki bu yaptığı doğruymuş gibi ballandıra ballandıra anlatıyor” dedi. Zekeriya “Devletin Kanal İstanbul’a milyarlarca lira verecek parası varken kendi halkına yardım kampanyası başlatacak kadar gülünç olması bizi üzüyor açıkçası” diyerek sözlerini sonlandırdı.

Bir başka Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişikler Bölümü öğrencisi Yasemin ise Erdoğan'ın bu açıklamalarına tepki göstererek halkın ödediği vergilerin nereye gittiğini soruyor. Yasemin, Erdoğan'ın bağış talebinin ardından “devletin kasasında hiç para yok” sonucu çıktığını söyledi.

Diş Hekimliği Fakültesi öğrencisi Ali ise devletin iyi gün dostu rolü oynadığını düşündüğünü söyleyerek “Şu an kendi bacağımızdan asılıyoruz. Devletin görevini yapması gerektiği yerde halka yük bindirme olayını çok acımasızca buluyorum” dedi.

Bir diğer Diş Hekimliği öğrencisi Zeynep ise “Angela Merkel’in 806 milyar avro, Boris Johnson’ın 49 milyar avro yardım paketleri açıkladığı dünyada, 7 maaşla sorumluluğu üstünden atmaya çalışan bir devlet kabul edilemez” dedi.

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