03 Nisan 2020 21:25

İstanbul Aile Hekimliği Derneği: Etkin bir sağlıkta şiddet yasasının tam zamanı

İstanbul Aile Hekimliği Derneği, koronavirüs tedavileri döneminde hekime yönelik şiddet riskinin artacağını belirtti, sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını talep etti.

Şiddet varsa hizmet yok dövizi

Fotoğraf: MA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
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    İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Kutbettin Demir yaptığı açıklamada salgında hasta ve ölüm sayısının artması halinde hekime yönelik şiddet riskinin artacağını belirterek sağlıkta şiddet yasasının bir an önce çıkarılmasını talep etti.

    COVİD-19 salgınında vaka sayılarının 10 binleri geçtiği gerçeği ile karşı karşıya olunduğunu belirten Demir; “Bu günlere ulaşırken gösterdiğimiz performans eğrisi maalesef salgınla mücadelede yeterli olamadığımızı göstermektedir. Bu eğri bize şimdilik yeterli olduğumuz hasta tedavisi sürecinin de gittikçe zorlaşacağını, kayıplarımızın artacağını, hasta bekleme sürelerimizin uzayacağını da söylemektedir” dedi.

    “Ne kadar yüksek de olsa; hastane sayımızın, yoğun bakım yatağı ve personel kapasitelerimizin kısa süre içinde zorlanmaya başlayacağı, dün alkışlamak için açılan avuçların sıkılacağı, yumruk haline döneceği açıktır” diyen Demir şimdiye dek uygulanan politikaların, medya tavrının, yetersiz ve karmaşık mevzuatın bu sonucu doğuracağı gerçeğini herkesin bilmesi gerektiğini dile getirdi.

    “SAĞLIK ÇALIŞANLARININ AZMİNİN KIRILMAMASI İÇİN ŞİDDETE KARŞI ÖNLEM ALINMALI”

    Yorgunluğu ve aldığı risklere rağmen canla başla çalışmaktan imtina etmeyen sağlık çalışanlarının şevkinin ve mücadele azminin kırılmaması için sağlıkta şiddetin her türlüsüne karşı azami önlemler alınması ve hızla gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması uyarısında bulunan Demir şunları söyledi: “Hasta ve hasta yakınlarınca, medya aracılığı ile veya idareci uygulamaları ile her ne şekilde meydana gelirse gelsin, sağlık çalışanlarının moral motivasyonunu bozacak en ufak bir sözel, fiziki veya idari baskı ve müdahale en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Sağlık çalışanlarına karşı her türlü şiddet ve baskının olağan dönemlerde bile kabul edilemez olduğu ancak salgın döneminde bu suçların bir savaş suçu gibi değerlendirilmesinin, dolayısı ile en sert önleyici tedbir ve kanunların çıkarılmasının tam da zamanıdır.”

    SAĞLIKTA ŞİDDET YASASI ÇIKARILMALI

    Demir olası sonuçların en asgari düzeye çekilerek sağlık çalışanlarının tüm dikkatini salgınla mücadeleye ve hastalarının tedavisine verebilmesi adına yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

    1. “Derhal TCK’ya “sağlık çalışanlarına karşı uygulanan suçlar” başlığı ile;
      - Hasta ve yakınlarınca uygulanan fiziksel suçlara alt sınırı 5 yıldan başlayan
      - Hasta ve yakınlarınca uygulanan sözel baskı, tehdit, hakaret ve çalışanın şevkini kıracağı açık olan kötü sözleri söyleyenlere alt sınırı 2 yıldan başlayan
      - Bu suçların basın ve sosyal medya yoluyla işlenmesi halinde cezanın iki kat artırıldığı
      - Açılacak davaların hızla görülmesi için süre sınırlamasının olduğu
      - Verilen cezaların ertelenemez ve paraya çevrilemez olduğuna dair maddeleri içeren yasal düzenleme
    2. Tüm sağlık kurumlarına etkin ve geniş yetkili güvenlik görevlisi temini,
    3. Kabahatler kanununa “Sağlık kurumlarında suç teşkil etmeyen ama düzeni ve huzuru bozarak gerilimi arttıracak hareketleri yapanlara karşı anında ceza verilebilmesi”ne imkan tanıyan bir maddenin eklenmesi ve uygulamasının kolluk kuvvetleri aracılığı ile başhekimliğe, kurum ve bölüm yönetimine bırakılması,
    4. RTÜK’ün sağlık çalışanlarının dikkatini dağıtacak, huzurunu bozacak, şevkini kıracak her türlü yayına anında ve etkili müdahalesine izin veren düzenlemelerin yapılması,
    5. İlgili idarecilerce sağlık kurum ve kuruluşlarında teması azaltacak, sağlık çalışanların virüs yükünü düşürecek, sağlık çalışanlarının kişisel güvenliklerini sağlayacak, moral ve motivasyonlarını yükseltecek her türlü tedbirin kurum çalışanlarının görüşü alınarak yapılması,
    6. İl Pandemi Kurullarına tüm basamaklardan sağlık çalışanlarının sahada bizzat çalışan temsilcilerinin alınması ve alınacak kararlardaki uyarıların dikkate alınması,
    7. Sağlık çalışanları ve birinci derece yakınlarına ayrıcalıklı sağlık hizmetinin tüm kamu ve özel kurumlarca ücretsiz olarak verilmesi, olmazsa olmazdır.” (HABER MERKEZİ)

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