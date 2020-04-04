04 Nisan 2020 03:45

Hükümetten self servis tedbir!

İzmir’de Kovid-19 nedeniyle işsiz kalan kafe ve bar çalışanları, salgından en çok emekçilerin zarar gördüğünü söyleyerek, sigortasız çalıştıkları için paketten yararlanamadıklarını dile getirdi.

Fotoğraf: Pixabay

Emre GÖKMEN
İzmir

Kovid-19 salgını nedeniyle kafe, bar gibi işletmelerin de kapatılması talimatı gönderildi. Kafe ve barlarda çalışan servis elemanları, garsonlar, barmenler, aşçılar işyerlerinin kapatılmasıyla birlikte işsiz kaldı. İzmir’de işsiz kalan kafe ve barlarda çalışanlar ile yaşamlarını nasıl idame ettiklerini konuştuk. Salgından en çok işçi ve emekçilerin zarar gördüğünü söyleyen kafe ve bar çalışanları, sigortasız çalıştıkları için paketten yararlanamadıklarını dile getirdi.

Tolga isimli çalışan uzun zamandır garsonluk yapıyor. Farklı sebeplerden ötürü sigortasını yaptıramadığı için kısa çalışma ve işsizlik ödeneğinden açıklanan paketten faydalanamadığını söyleyen Tolga, “Bu süreçte çok zorlanıyoruz, iki kardeşim de benimle aynı sektörde çalışıyordu ve şu an onlar da işsiz. Elimizde kalan son paralarla market alışverişlerini yapmaya çalışıyoruz, fakat fiyatlardaki artışlar da bunu bizim için zorlaştırıyor. Babamdan kalan emekli maaşı ve kredi kartlarımız bizi ayakta tutuyor” dedi.

Salgın sürecinde devletin işçiler, çalışanlar için gerekli önlemi almadığını belirten Tolga, “İşçiler için hâlâ yardım yok. Tersine kiralar, faturalar, banka borçları üstümüze yükleniyor. Devlet bu duruma acilen müdahale etmeli” dedi. Maske ve kolonya dağıtarak salgının önüne geçilemeyeceğini söyleyen Tolga, sağlık çalışanlarına da bu dönemki çabalarından dolayı minnettar olduğunu dile getirdi.

“500 GÜNLÜK SİGORTA YETMİYOR!”

Bir barın mutfak bölümünde tavacı olarak çalışan İbrahim de Türkiye’de bu salgından en çok işçi ve emekçilerin zarar gördüğünü söyledi. “Millete evden çıkmayın diyorlar, insanlar ne yiyip ne içecek, yazık günah değil mi işlerimizden olduk, faturalarımızı, kiralarımızı ödeyemiyoruz. Fakat devlet bir açıklama yapmıyor, insanlara yardım olarak bir bütçe söz konusu bile değil” diyen İbrahim, zenginlerin zorluk çekmeyeceğini, fakirlerin ise kuru ekmeğe muhtaç olduğunu ifade etti.

Açıklanan paketten faydalanamadığını söyleyen İbrahim, “Ben sigortalı çalışıyorum. 600 gün sigorta isteniyor pakette, fakat sigortam 500 gün yattığı için bu paketten faydalanamıyorum” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “Nereye kadar böyle gidecek bilmiyoruz. İşverenler de işçileri ücretsiz izne yolluyor, biz çok mağduruz. Durumumuza çözüm bulmalarını istiyoruz.”

3 ÖĞRENCİ, 2 BİN LİRA KİRA, HER GÜN MAKARNA!

Barda servis elemanı olarak çalışan Murat, salgın sürecinin iyi yönetilmediğini düşünüyor. Kira, fatura gibi ödemeleri gerçekleştirmekte zorlandığını belirten Murat “Öğrenci evinde 3 kişi 2 bin lira kira ödüyoruz. Ayın 20’sinde ödememiz gereken kirayı diğer ayın 5’ine erteledik. Ödeyemedik. Şimdi de neredeyse iki kira birden ödememiz gerekecek” dedi. Murat şunları söyledi: “Sigortamın yatmasına başlanalı daha 10 gün olmuştu bu yüzden paketten faydalanamıyorum. Kaç gündür sadece makarna yiyoruz. Halka gerekli desteğin sağlanmadığını düşünüyorum.”

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