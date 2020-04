Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a daha sıkı tedbirler önerdik

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle ilk kez video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yaptı.

Bilim Kurulunun tavsiyesi üzerine sosyal hereketliliği kısıtlayacak daha sıkı tedbirler alınacağını açıklayan Koca, kararların Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacağını söyledi. Koca, kararların genç nüfus ve şehirler arası ulaşıma dair olduğunun ipucunu verdi. Koca, son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldığını, 2 bin 786 pozitif vaka daha tespit edildiğini ve 69 kişinin daha hayatını kaybettiğini ifade etti. Nüfusa göre en riskli illerin İstanbul, Ankara, İzmir ve Konya olduğunu vurgulayan Koca, "Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul" dedi.

Sağlık Bakanlığının Bilkent Yerleşkesi'nde Bakan Koca başkanlığında yapılan toplantı, saat 16.00'da başlamıştı. Vaka artışı ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, önlemler ele alındı.

Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yaptı.

Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Koronanın ne kadar kısa sürede yayıldığını önceki konuşmamızda anlatmıştım. Sağlıklı görünen bir kişi en az 30 kişiye bulaştırmıştı. Bu kişiye virüs taşıyan diyelim. Virüsü en başta taşıdığını kendisi de bilmiyordu. Yanındaki ailesine bulaştırdı. Gittiği hastanedeki muhasebeciye bulaştırdı. Odasındaki temizlik görevlisine bulaştırdı. Temizlik görevlisi ve muhasebeci hayatını kaybetti. İş yerindeki arkadaşına bulaştırdı. O da ailesindeki 5 kişiye bulaştırdı. Bu örneği göz önünde bulundurmanızı rica ediyorum.

"DAHA SIKI TEDBİRLER İÇİN KARAR ALINDI"

"Tespit edilmemiş başka hastalar gerçeğini ilave edin. Yayılımın ne kadar kolay olduğunu hatırlayın. Virüsün yayılım zincirini kıracak, kendimizi izole edeceğiz. Büyüklerimi uyarıyorum evden çıkmayın. Gençlerimizi uyarıyorum, virüsü taşıyıp taşımadığını bilemezsiniz.

Gençlerimizin bizi anlayacağından emin olmak istiyorum. Geldiğimiz noktada alınması gerekli yeni tedbirler var. Genç nüfusun hareketliliği virüsle mücadele en zayıf noktalarımızdan biri. Bilim Kurulumuz salgının riskle seyrettiği yerlerde daha sıkı tedbirler alınması için kararlar aldı. Sayın Cumhurbaşkanmıza bu kararları ilettik. Kararları Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

SALGINDA TÜRKİYE'DEKİ SON DURUM

"Son 24 saatte 16 bin 160 test yapıldı. 2786 pozitif vaka daha tespit edildi. 20 bin 921 toplam vaka. 69 hastamızı kaybettik."

"Nüfusa göre en riskli illerimiz İstanbul, Ankara, İzmir, Konya'dır. İstanbul'da 12 bin 231 vakamız, İzmir'de 1105 vakamız, Kocaeli'de 500 vakamız olduğunu söylemek istiyorum.

20 yaşından itibaren daha yoğun görüldüğü, erkeklerde kadınlara göre görülme oranının daha yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Gençlerin hastalığı ya hissetmemekte ya da hafif geçirdiğini daha önce ifade etmiştim.

Şu an 25 ilde can kaybımız olmadı. 56 ilimizde hayatını kaybeden vakalarımızın olduğunu görüyoruz. En yüksek can kaybımız 210 ile İstanbul. Bunu 27 ile İzmir, 15 ile Kocaeli, 11 ile Ankara ve Konya takip ediyor."

"60 YAŞ ÜSTÜ ÇOK KRİTİK"

"50 yaş üzerindeki vefat sayısının giderek artmış olduğunu, erkeklerde oranın kadınlara göre yüksek olduğunu görüyoruz. 60 yaş üzeri vatandaşlarımızın temas izolasyonlarının çok sıkı olması gerektiğini görüyoruz.

Yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 64,4'ü 60 yaş üstü. Hayatını kaybeden hastaların yüzde 77,8'i 60 yaşın üzerinde.

Hastaneye ihtiyaç duymaksızın evde takip edebildiğimiz hastaların oranı ise yüzde 86,7 ile 60 yaşın altında.

Yoğun bakımdaki hastalarımızın yüzde 74,4'ünde en az bir tane altta yatan hastalık var. Kaybettiğimiz hastalarda da bu oranın 64,2 olduğunu görüyoruz.

Astım hastalarının dağılım eğrisine baktığımızda 45-90 yaş arasında olduğunu görüyoruz. KOAH hastaları ile ilgili 55-90 yaş arasında seyrettiğini görüyoruz. Bu hastaların yaş farkı göstermeden vefat etme oranını koruduğunu görüyoruz.

Hipertansiyon vakalarıyla ilgili, daha çok 40-90 arasında görülüyor, yaşla birlikte hayatını kaybeden vakaların arttığını görüyoruz.

Diyabet hastaları 40-85 arasında değişiyor, burada da yaşla birlikte hayatını kaybedenlerin oranı artıyor."

"SOSYAL İZOLASYONDA BAŞARILI OLDUĞUMUZU GÖRMÜYORUM"

"Sosyal izolasyon konusunda çağrı yapmamıza rağmen başarılı olduğumuzu düşünmüyorum. Başta İstanbul olmak üzere büyükşehirlerde sokak hareketliliği beklenen düzeye inmedi.

Özellikle yaşlılarımız ve kronik hastalığı olanlar büyük risk grubunu oluşturmaktadır. Gençlerin hareketliliği ise riski artırmaktadır. Akılda tutmamız gereken üç kelimeye dikkat çekmek istiyorum: Temas, mesafe, izolasyon."

BİLİM KURULUNUN MASKE KARARI

"Biz hastalık belirtisi olan herkesin mutlak maske takması gerektiğini, her geçen gün risk taşıyan ve vaka sayısının arttığı bölgeler olduğunu biliyoruz. Bu bölgelerde maske takmanın doğru olabileceği, özellikle kalabalık ortamlarda, market, pazar yeri gibi yoğun ortamlarda maske takılması gerektiği Bilim Kurulunun bu anlamda önerisi."

"TÜRKİYE'DE 1 KİŞİ VİRÜSÜ 16 KİŞİYE BULATIRIYOR"

"Bir kişinin ortalama 2,6 kişiye bulaştırdığını biz biliyoruz. Nereden? Çin'in bilgisi. DSÖ'nün bilgisi. Kendi vakalarımızın analizlerini yapıyoruz. Çin'de bu anlamda yapılan analizlerde binlerle, on binlerle ifade edilen analiz görmedik. Türkiye bu anlamda birçok noktada yaptığı analizleri dünyayla aktarmış olacak. Bizim gördüğümüz İstanbul için söylüyorum, filyasyon dediğimiz analizde bir kişinin bulaştırdığı kişi sayısı 16. 2,6 değil. O nedenle bulaştırıcılığın, dünyadaki bilgiyi iyi biliyoruz, Bilim Kurulu da iyi analiz ediyor. Herkesin araştırarak konuşması gerektiğini söylüyorum. Türkiye'nin analizi, bir kişi 16 kişiye bulaştırıyor."

CENAZELERİN DEFNEDİLMESİ

"Normalde bulaşıcı hastalıklarla ilgili nasıl gömülüyor ise, Kovid-19'dan dolayı vefat eden kişilerin de aynı şekilde gömülmesi gerekiyor. Nasıl tedbir alınarak yapılıyor ise, benzer şekilde burada da aynı durumun olduğunu biz birkaç defa yazıyla bildirdik. Dün itibariyle de hem İçişlerine, hem Diyanete hem de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazı gönderdik. Ekstra bir uygulamanın yapılmasına gerek olmadığını ifade etmek istiyorum."

HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ "ŞEHİT" KABUL EDİLMESİ

"Kovid-19'dan hayatını kaybeden sağlık personellerinin şehitliği boyutuyla gündeme gelmesi çok istemediğimiz bir durum. Gönül hiçbir sağlık çalışanımızın kaybedilmesinden yana değil. Benim de gönlümden en az şehit olarak geçmesi yatar. Bu tabi önümüzdeki günlerde gündeme gelebilecek bir konu."

ÇİN'DEN GELEN İLACIN KULLANIMI

"Çin'den gelen ilaçla ilgili uygulamada daha önceki çalışmalar yoğun bakım dönemindeki hasta için daha uygun olacağı şeklindeydi. Şu an gördüğümüz 2 gün önce alınan karar gereği entübe edilen hastalar için tercih etmiştik. Bu ilacın yoğun bakım dönemi öncesi, faydasının daha fazla olduğunu gördük. İlaç algoritması da ona göre değiştirilmiş oldu. erken dönemde yoğun bakım öncesi dönem dahil olmak üzere entübe edilmeden başlanmasının daha sağlıklı olacağına dair bir eğilimimiz var."

VİRÜSÜN HAVADA KALDIĞINA DAİR ARAŞTIRMA

"Havada kalmasıyla ilgili yapılan araştırmanın detaylarını bilmiyoruz. Geniş kapsamlı çalışmalar henüz yok. Bulaşıcılığın çok yüksek olduğunu, bu yüksekliğin 1 metreden sonra etkisi olmaz gibi bir durumdan farklı olduğunu söyleyebilirim. Organları direkt etkileyen bir özelliği olup olmadığını bilmiyoruz. Bizim bildiğimiz mevsimsel grip gibi başlayıp solunum sistemini etkilediği, solunum yetmezliği ve organ yetmezliğinin daha sonra devreye girdiği şeklinde. Kalple ilgili özel bir durumu bugüne kadar bilmiyoruz."

BİLİM KURULUNDAKİ BİR KİŞİNİN TESTİ POZİTİF

"Testin semptomu olan hastalara yapılması gerektiğiyle ilgili bir algoritmamız var. Bu ortamda da pozitif olan kişiler olabilir. Bilim Kurulunda da bu virüsü taşıyan kişiler potansiyel olarak her zaman olabilir. Bu konuyla ilgili semptomu olan arkadaşlar testlerini yaptırmış oluyorlar. Bir arkadaşımızın, bilim insanımızın böyle bir durumunun olduğunu söyleyebilirim. Bu kadar söyleyebilirim, benden isim istemeyin."

VİRÜS BULAŞAN SAĞLIK EMEKÇİSİ SAYISINI AÇIKLAMADI

"Tabii ki 601 sağlık çalışanına ilave oluyor. Her gün bu sayıları açıklamanın doğru olmadığını söylemek istiyorum. 601'i o gün söylerken ne kadar çok olduğunu ifade etmek için söylemiştim. Her gün bu sayıların ilave olarak arttığını söyleyebilirim." (HABER MERKEZİ)

