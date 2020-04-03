03 Nisan 2020 19:31

İZENERJİ işçisi Aydoğan Adagümeli koronavirüsten dolayı yaşamını yitirdi

Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ şirketi Park ve Bahçeler Dairesinde çalışan Aydoğan Adagümeli yaşamını yitirdi.

Aydoğan Adagümeli

Aydoğan Adagümeli I Fotoğraf: Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube

Bir süredir yoğun bakımda koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İZENERJİ şirketinde kadrolu Park ve Bahçeler Dairesinde çalışan Aydoğan Adagümeli yaşamını yitirdi. 42 yaşında kronik rahatsızlıkları olan Aydoğan Adagümeli idari izindeyken yakalandığı salgından dolayı 10’dan fazla yoğun bakımda tedavi altındayken yaşamını yitirdi.

Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube üyesi olan Aydoğan Adagümeli hakkında açıklama yapan şube başkanı Arif Yıldız, Adagümeli’nin şeker, tansiyon ve epilepsi hastası olduğunun söyleyerek, “Üzücü bir haber virüs genç yaşlı demiyor ve insanları aramızdan alıyor. Ailesi, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı diliyorum” dedi.

SOKAĞA ÇIKMAYIN DİYEN İKTİDAR BUNUN KOŞULLARINI SAĞLAMALI

Virüsün yayılarak devam ettiğini ve İzmir’in Türkiye’de ikinci sırada olduğunu söyleyen Yıldız, “Bizim talebimiz zorunlu hizmetlerin dışında sokağa çıkılmaması. İktidar işçiden kesilen işsizlik fonundan parayı işverenlere teşvik olarak kullanırken işçilere hiçbir şey yok. Sokağa çıkmayın diyen iktidar bunun koşulları sağlamalı. İnsanların en azından temel ihtiyaçlarını 2-3 ay karşılamalı, borçlarını ötelemeli ve ondan sonra sokağa çıkmama çağrısı yapılmalı” diyerek alınan önlemlerin yetersiz olduğunu dile getirdi. Konuyla ilgili basına yazılı açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi ise, başsağlığı mesajı verdi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de açıklamada, “Bu küresel salgın nedeniyle bir çalışma arkadaşımızı kaybetmenin acısı ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi, yakınlarına, çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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