Koronavirüs gıda yoluyla bulaşır mı? | Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık değerlendirdi
Koronavirüsü gıda üzerinden bize bulaşır mı? Deterjanla gıdaları yıkamak doğru mu? Tükettiğimiz gıdalar yeteri kadar temiz mi? Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, Gündem Özel'de değerlendirdi.
03 Nisan 2020 18:40
Koronavirüse dair yapılan öneriler kimi zaman tehlikeli sonuçlara neden olabiliyor. Kimyasal dezenfekte ürünlerinin gıdalarda kullanılmasına dair öneriler gerçeği yansıtıyor mu? Meyve ve sebzeleri detarjanla yıkamak doğru mu? Market alışverişlerinde nelere dikkat edilmeli?
Koronavirüsün gıdalarla ilişkisini Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık, Zeliş Irmak'ın sunumuyla Gündem Özel'de değerlendirdi.
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