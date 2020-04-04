Koronavirüs gıda yoluyla bulaşır mı? | Yrd. Doç. Dr. Bülent Şık değerlendirdi

Eski Dostcam işçisi: Durumun ciddiyetinin farkında olanlar söylenenlere inanmıyor

Ekonomik kriz bizi vuruyor, koronavirüs bizim yaşamımızı altüst etti diyor bir işçi. Ben de 1 Nisan itibariyle işsizler ordusuna katıldım. Nedeni koronavirüs. 1 Nisan şakası gibi, nisanda işsizim.