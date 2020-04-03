Tahir Elçi cinayeti iddianamesi kabul edildi, ilk duruşma 21 Ekim'de görülecek

Aydın ATAY

Diyarbakır’da sokağa çıkma yasaklarının sürdüğü Sur ilçesinde, 28 Kasım 2015’te Dört Ayaklı Minare’nin altında basın açıklaması yaptığı sırada öldürülen Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin ölümüyle ilgili polis S.T, M.S. ve F.K. ile PKK’li Uğur Yakışır hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianameyi kabul eden Diyarbakır 10’nuncu Ağır Ceza Mahkemesi, ilk duruşma tarihini 21 Ekim 2020 olarak belirledi.

Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde saat 10.00'da görülecek duruşma için sanık polisler S.T. ve M.S.’nin SEGBİS ile hazır edilmeleri talimatı verildi. Diğer sanık polis F.T. ve dosyada yer alan tanık polislerin de duruşmada hazır edilmesi istendi.

GÜVENLİK BAŞVURUSU

Mahkemenin ayrıca Diyarbakır Valiliği ve Cumhuriyet Başsavcılığına davanın “Kamu güvenliği açısından tehlike oluşturup oluşturmayacağını” sorması akıllara, “Dava başka bir yere mi nakledilmek isteniyor?” sorusunu getirdi.

İDDİANAME

Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi’nin öldürülmesine ilişkin 5 yıl sonra hazırlanan iddianamede, Elçi ile aynı gün polisler Ahmet Çiftaslan ve Cengiz Erdur'un yaşamını yitirdiği olay birleştirildi. İddianamede, Elçi'nin vurulduğu ateş hattında, PKK'li Uğur Yakışır ile Yakışır'ın yaraladığı sanık polisler S.T., F.T. ve M.S.'nin olduğu belirtildi. İddianamede, sanık polisler M.S., F.T. ile S.T.'nin "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet vermekten" 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Yakışır için ise “2 polisi öldürmek, ülke birliğini ve bütünlüğünü bozmaktan” 3 kez ağırlaştırılmış müebbet, Elçi'yi "olası kastla öldürmekten" 20 yıl, polis memuru S.T.'yi "öldürmeye teşebbüsten" 20 yıl, "izinsiz silah bulundurmaktan" 5 yıl olmak üzere toplam 3 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 45 yıl hapsi istendi. (MA)

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