23 Mart 2020 11:04

Van Barosundan mülteciler için koronavirüs uyarısı

Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Başkanı Mahmut Kaçan, koronavirüs tehlikesinin en fazla olduğu ilk 5 il içerisinde yer alan Van'daki mülteciler için acil önlemler almak gerektiğini belirtti.

Fotoğraf: Evrensel

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    Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Başkanı Mahmut Kaçan, koranavirüs nedeniyle yaşanacak olan risklerin önüne geçilmesi için mültecilerin sağlık alanlarına erişimi için gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

    Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de giderek yayılan koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı, tedirginliği gün geçtikçe arttırıyor. Hasta tutuklular ve 65 yaş üstü yurttaşlarla birlikte sağlık ve hijyen koşullarına erişim konusunda en büyük sıkıntıyı yaşayan mülteciler de risk grupları arasında yer alıyor. Her yıl binlerce mültecinin İran-Türkiye sınırını aşarak geldiği Van, koronavirüs tehlikesinin en fazla olduğu ilk 5 il içerisinde bulunuyor. Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Mehmet Doğanay, Türkiye’deki koronavirüs salgını için en riskli şehirlerden birinin Van olduğunu, bu riskin en önemli nedeninin ise İran’la sınır olması olarak gösterdi.

    Özellikle Geri Gönderme Merkezleri ve sınırlarda yakalanan mültecilerin tutulduğu merkezlerde tüm testlerin yapılması ve önlemlerin alınması gerektiğini ifade eden Van Barosu Göç ve İltica Komisyonu Başkanı Mahmut Kaçan, özellikle sert geçen iklim koşullarından dolayı şu ana kadar sınırlarda diğer yıllara oranla çok fazla hareketliliğin olmadığını ancak havaların ısınmasıyla birlikte bu hareketliliğin en üst noktaya ulaşacağını beklediklerini söyledi.

    RİSK UYARISI

    Koronavirüsün ortaya çıkmasından sonra mültecilerin en öncelikli risk grupları içerisinde yer aldığını ifade eden Kaçan, “Havaların ısınmasıyla birlikte birçok ülkeden gelen mülteciler İran üzerinden Van’a gelecek. Bir şekilde enfekte olmuş ya da başka ülkede enfekte olmuş insanlar kente gelecek. Bu durum hem mülteciler hem de burada kent halkı açısından çok önemli bir risk barındırıyor. Devlet kurumlarının da bu duruma ilişkin bir öngörüsü ve kaygısının olduğunu görüyoruz. Eğer önlem alınmazsa, bir ay sonra risk çok daha fazla olacak” uyarısında bulundu.

    "ETKİN ÖNLEMLER ALINMALI"

    Salgın nedeniyle kentte bulunan mültecilerle görüşme yapamadıklarını dile getiren Kaçan, “Göç İdaresi’nin konuyla ilgili bir çalışma yaptığını biliyoruz. Özellikle sınırdan yeni geçiş yapan mültecilerle ilgili 14 gün kuralı, bir süre önce kente gelen mültecilerin için ise sağlık taramasından geçirildiklerini biliyoruz. Özellikle yeni gelen mültecilere 14 gün kuralına göre muamele yapıldığı bilgisini aldık. Bu konuda daha da etkin önlemlerin alınması gerekiyor” diye konuştu.

    "ÇOK AĞIR DURUMLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

    Yunanistan sınırında bulunan mültecilerin her türlü sıkıntıya açık bir şekilde yaşam sürdürdüklerine dikkati çeken Kaçan, “Buradaki mülteciler açıkta yada çadırlarda kalıyorlar. Bu insanlar hijyen ve sağlıklı bir ortama ulaşma şansları yok. Önlemler alınmaz, oradaki mültecilerde pozitif bir durum çıkarsa, sonuçları çok ağır olan bir durum ortaya çıkar. Orada o salgının büyük boyutlarda bulaşamayacağını kimse garanti edemez. Dünyayı etkisi altına alan bu virüsün o mültecileri etkilemeyeceğini söylemek saflık olur. Bu nedenle devlet kurumlarının tüm bu önlemleri acilen alması gerekiyor. Yani bunu da söylemek gerekiyor; bu virüs salgını mülteciler üzerinden bulaşan bir durum değil, onun için onların da hedef alınmadan sağlığa ulaşım haklarının korunması gerekiyor” şeklinde konuştu. (Van/MA)

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