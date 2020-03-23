Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsten 30 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel koronavirüs vaka sayısı hakkında açıklama yaptı. Koronavirüs nedeniyle 9 yeni can kaybının olduğunu duyuran Koca, 289 yeni tanıyla toplam vaka sayısının 1236 olduğunu açıkladı. Bakan Koca, bugüne kadar 20 bin 345 test yapıldığını belirtti.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklaması şöyle:

"Yeni hayatlar kaybediyoruz. Vaka sayıları artıyor. Fakat mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla, salgının önünü kesmiş oluyoruz. BUGÜN 9 YENİ VEFAT, 289 YENİ TANI VAR. Evimizde kalalım. Risk almayalım. Hayat eve sığar."

"BUGÜNE KADAR toplam 20.345 test yapıldı, 1.236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, “yok” dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek."

(HABER MERKEZİ)

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