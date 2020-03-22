22 Mart 2020 20:58

TTB’den Sağlık Bakanlığına Kovid-19 soruları: Türkiye’deki durumu açıkça paylaşın

TTB, Sağlık Bakanlığına koronavirüs salgını hakkında acil yanıt bekleyen sorular sordu. Toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesi gerektiği vurgulandı.

Fotoğraf: Sercan Küçükşahin / AA

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    TTB, Sağlık Bakanlığına koronavirüs salgını hakkında acil yanıt bekleyen soruları sordu. Türkiye’de kaç hasta olduğu, bunların nerelerde bulunduğu, Türkiye’de kaç ilde, ne kadar sayıda test yapıldığı gibi soruların yanıtlanmasını talep eden TTB, Türkiye’deki durumun açık ve şeffaf biçimde paylaşılması talebinde bulundu.

    TOPLUMUN BİLGİLENDİRİLMEMESİ MEYDANI YANLIŞ HABERLERE BIRAKIYOR

    Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi, Başkanları Prof. Dr. Sinan Adıyaman’ın imzasıyla, Sağlık Bakanlığına yazı gönderdi. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya gönderilen yazıda, “COVID-19 pandemisinin tüm dünyada hızla yayıldığı bugünlerde, başından bu yana vurguladığımız gibi en çok ihtiyacımız olan şey şeffaflık ve toplumun süreç hakkında tam olarak bilgilendirilmesidir” denildi.

    Şeffaflık ve yetkililerce tam bilgilendirme sağlanmadan, toplumun tehlikenin boyutuna vakıf olması ve salgınla mücadeleye katılmasının gerçekleşemeyeceğine dikkat çekilen yazıda, “Karşı karşıya olduğumuz salgın, merkezi ve yerel yönetimlerin, meslek örgütleriyle sivil toplum kuruluşlarının ve toplumun tamamının topyekün mücadelesi ile ancak baş edilebilecek boyutta bir tehlikedir. Toplumun pandeminin ülkemizdeki yaygınlığı, bölgesel dağılımı, hasta ve ölüm sayıları hakkında yeterince bilgilendirilmemesi, meydanı paniğe sevkeden yanlış ve yanıltıcı haberlere bırakmaktadır” ifadelerine yer verildi.

    TTB’NİN SORUDUĞU SORULAR

    TTB’nin “Sağlık çalışanlarının, hekimlerin ve onların örgütlerinin mutlaka bilmesinde yarar olduğunu düşündüğümüz aşağıdaki soruların yanıtlarını en kısa sürede Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ile paylaşması toplum ve sağlık çalışanlarının sağlığı açısından önemlidir” diyerek Sağlık Bakanlığı’na yönettiği sorular şöyle:

    1. Tanısı doğrulanmış olguların ikamet ettikleri il ve ilçelere göre, yaş ve cinsiyete göre dağılımları nasıldır?

    2. Tanısı doğrulanmış olguların yurt dışı temas öyküsü ülkelere göre nasıl bir dağılım göstermektedir?

    3. Bugün itibarıyla ülkemizde kaç ilde ve kaç merkezde test yapılmaktadır?

    4. Bugüne kadar (günlere göre) her bir tanı/tarama testinden toplam kaç adet yapılmıştır? Bugünden itibaren yurt çapında günde kaç test yapılması planlanmaktadır?

    5. Günlere göre her bir tanı/tarama testi tipi için pozitif sonuçlanan test sayısı kaçtır? İlk testi negatif olup ikinci kez test yapılanlarda pozitiflik oranı nedir?

    6. Kaç tip tanı/tarama testi kullanılmaktadır? Kullanılan testlerin geçerlilik özellikleri (duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif öngörü değerleri) nasıldır?

    7. Hastaların başvurusu ile testlerin sonuçlanması arasındaki süre nasıldır?

    8. Tanısı doğrulanmış olgulardaki bulguların (ateş, öksürük, nefes darlığı, ishal, vb.) dağılımı nasıldır?

    9. Tanısı doğrulanmış olgulardaki akciğer grafisi ve bilgisayarlı tomografi bulguları nelerdir?

    10.Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarına akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi yapılmıştır? Tanısı doğrulanmamış olguların ne kadarında COVID-19 hastalığı için klasik veya muhtemel görüntüleme bulguları saptanmıştır?

    11. Pozitif görüntüleme bulguları (akciğer grafisi ve/veya bilgisayarlı tomografi) ile tanının doğrulanması arasında ne kadar süre vardır?

    12. Bugün itibarıyla illere göre tanısı doğrulanmış ya da olası/kuşkulu COVID-19 hasta yatırılan hastane sayısı kaçtır? Bunların kurumsal/sektörel (Sağlık Bakanlığı, kamu üniversitesi, vakıf üniversitesi, özel sektör) dağılımı nedir?

    13. Tanısı doğrulanmış olgularda bugüne kadar hangi ilaçlar kullanılmıştır? Bu ilaçlarla tedaviye yanıt oranı nedir?

    14. Tedavide kullanılması olası ilaçların yurt çapında miktarı ve illere göre sayısı nedir?

    15. Bakanlığınızın öngördüğü hasta sayısı ve ihtiyaca göre bu ilaçların mevcut stokları yeterli midir? Bu ilaçların hastaneler bazında dağıtımı yeterli düzeyde organize edilebilmekte midir? Hastanelerin ne kadarında ilaçlar yeterli düzeyde sağlanabilmekte, ne kadarında ilaç eksikliği yaşanmaktadır?

    16. Hasta sayısındaki logaritmik artışın diğer ülkelere göre daha keskin olduğu

    dikkate alındığında: Yurt çapında illere göre yoğun bakım ünitelerindeki yatak ve ventilatör sayısı nedir? Bu sayılar öngörülen ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Olası yetersizlikler için hangi önlemler düşünülmektedir?

    17. Tanısı doğrulanmış kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır? Bunların meslek (hekim, hemşire, sağlık teknisyeni vb), kurum (ASM, 2. basamak hastane, 3. Basamak hastame) ve il dağılımı nedir?

    18. SARS-CoV-2 pozitif sağlık çalışanlarının saptanamaması hastalığın diğer sağlık çalışanlarına, hastalara ve sağlık çalışanlarının sosyal çevresine yayılmasını kolaylaştıracaktır. Bugüne kadar kaç sağlık çalışanına test yapılmıştır? Hastalarla temas halinde bulunan ve enfekte olma olasılığı yüksek olan sağlık çalışanlarının tamamına ne kadar sürede test yapılması öngörülmektedir?

    19. Hekimlerden birliğimize kişisel koruyucu malzemelerin yeterli düzeyde olmadığı konusunda yoğun yakınmalar gelmektedir. Sağlık çalışanlarının COVID-19 hastalığından korunamaması ileride salgınla mücadeleyi aksatabilecek risk etkenlerinin başında yer almaktadır. Sağlık kuruluşlarının yeterli koruyucu ekipman sağlamadan sağlık çalışanlarını COVID-19 şüphesi/kanıtı bulunan hastalara hizmet vermeye zorlamaması ve sağlık kuruluşlarındaki koruyucu donanım eksikliklerinin bir an önce giderilmesi en öncelikli taleplerimizdendir. Bu nedenlerle: Kişisel koruyucu malzeme stokumuz ve üretim kapasitemiz öngördüğünüz ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde midir? Bu malzemelerin hastanelere dağıtılmasında yeterli organizasyon sağlanabilmekte midir? Bakanlığınıza bağlı hastaneler dışında üniversite hastanelerine de dağıtım yapılmakta mıdır? (İstanbul/EVRENSEL)

    TTB Başkanı'ndan çağrı: Bilgi değil, bilgisizlik panik getirir, bilgileri saklamayın

    TTB Başkanı'ndan çağrı: Bilgi değil, bilgisizlik panik getirir, bilgileri saklamayın

    TTB, koronavirüse karşı bilgilendirme sitesi açtı

    TTB, koronavirüse karşı bilgilendirme sitesi açtı

    Türkiye'de koronavirüsten 21. ölüm | Tüm gelişmeler (22 Mart)

    Türkiye'de koronavirüsten 21. ölüm | Tüm gelişmeler (22 Mart)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Bakan Murat Kurum: Faaliyetleri durdurulan ticari ünitelerden kira alınmayacak
    YAZARLAR
    Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Vedat Günyol/İnsancılık -5-

     Şebnem Korur FİNCANCI
    Şebnem Korur FİNCANCI

    Haydi dayanışmaya!

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    Olimpiyat meşalesi koşusunun karanlık tarihi
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ
    Evrensel haber bülteni
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi
    Uzaktan eğitimde idam sahnesi izletildi, ilahiler dinletildi

    Uzaktan eğitim sisteminde, çocuklara ders aralarında idam sahnesi izletildi, ilahi dinletildi. Gelişmeye tepki gösteren RTÜK Üyesi Taşçı, yayının üst kurul gündemine alınmasını istedi.

    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua
    Çukurova üniversitesi öğrencileri: Zengine ne istiyorsa verelim, fakire sabır ve dua

    Adana Çukurova Üniversitei öğrencileri "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketini Evrensel'e değerlendirdi: "Fakire her zamanki gibi din ile manevi şeyler ile avunma var."

    GÜNCELLENDİ
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı
    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı

    HDP'li Batman, Silvan, Lice ve Ergani belediyelerine kayyum atandı. Belediye eş başkanları gözaltına alındı.

    GÜNCELLENDİ
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?
    Patronlara kalkan yapılan “Kısa Çalışma Ödeneği” nedir?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nde yer alan Kısa Çalışma Ödeneği nedir, işçileri nasıl etkileyecek?

    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli
    Kemal Kılıçdaroğlu: Hazine garantili ödemeler 1 yıl ertelenmeli ve TL'ye çevirilmeli

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılması gerekenleri 13 maddede açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?
    CHP’li Onursal Adıgüzel: Altyapımız koronavirüs ile mücadeleye hazır mı?

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, koronavirüs nedeniyle artan internet kullanımında yaşanabilecek olası sorunlara yönelik alınan tedbirleri sordu.

    GÜNCELLENDİ
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)
    Türkiye'de koronavirüs | Uzaktan eğitim başladı (23 Mart)

    Türkiye'de Kovid-19 sebebiyle gerçekleşen ölüm sayısı 30'a, vaka sayısı ise 1236'ya yükseldi. Uzaktan eğitim başladı.

    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    "Sanatımı Koru Ey Tarih" piyasa oyuncaklarını kırıyor
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    Cengiz Bektaş’ın son yazısı
    GÜNCELLENDİ
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Çocuklarla koronavirüs hakkında konuşmaktan çekinmeyin
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Eleştirmenlerden film önerileri | Dışarı çıkmayın, sinemayı evinize taşıyın
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Koronavirüs (Kovid-19) ile grip, nezle, alerji arasındaki farklar neler?
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    GÜNCELLENDİ
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı
    İzmir Gazeteciler Cemiyetinden sahada çalışan gazeteciler için acil çağrı

    İzmir Gazeteciler Cemiyeti, koronavirüsü salgınına rağmen sahada çalışmak zorunda olan gazeteciler için acil destek taleplerinde bulundu.

    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü
    Pamukkale Üniversitesinin uzaktan eğitim alt yapısı çöktü

    Koronavirüs salgını nedeniyle bu sabah uzaktan eğitime başlayacak Pamakkale Üniversitesinin sistemine giriş yapılamadı. Öğrenciler ve akademisyenler ise sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.

    Salgın ve sağlık çalışanları
    Salgın ve sağlık çalışanları

    Hekimleri ve diğer sağlık çalışanlarını kutsal kanatlarımız değil aklımız korumalıdır. Toplum artık sağlık çalışanlarının kıymetini tekrar öğrenirse bu da bizim kazancımız olur.

    GÜNCELLENDİ
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek
    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

    Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

    GÜNCELLENDİ
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu
    CMS’de "bir işçinin Kovid-19 testi pozitif çıktı" iddiası üzerine üretim durduruldu

    CMS Pınarbaşı'nda çalışan bir işçinin korona pozitif çıktığı iddia edildi. Fabrikada ani iş durdurma kararı alınırken sendika “Pozitif çıktığından haberimiz yok. İşçiye grip teşhisi kondu” dedi.

    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı
    Almanya’dan geldi, ateşlendi, yine de test yaptıramadı

    Almanya'dan gelen ve Manisa Şehir Hastanesine başvuran bir vatandaş hastanede koronavirüs testi yapılmadığı gerekçesiyle evine geri gönderildi. SES, testlerin yeni devreye girdiğini söyledi.