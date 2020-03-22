22 Mart 2020 16:17
Son Güncellenme Tarihi: 22 Mart 2020 18:39

Sağlık çalışanları, Marmaray, Başkentray ve İzban'dan ücretsiz yararlanacak

Bakan Cahit Turhan, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban'dan ücretsiz faydalanacağını açıkladı. Eskişehir de sağlık çalışanlarının ulaşımdan ücretsiz yararlanacağı iller arasına girdi.

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İstasyonda bekleyen Marmaray treni.

Fotoğraf: Twenty20

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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının, İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir'de İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz faydalanacağını bildirdi.

    Bakan Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan Kovid-19'a yakalanan hastaların iyileştirilmesi için fedakarca çalışan sağlıkçılara teşekkür etti.

    Bakan Turhan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    "Bu savaşın en önünde her türlü tehlikeyi göze alarak görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz de işlerinden yorgun argın evlerine dönecek sağlık çalışanlarımızı İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İzban’da ücretsiz olarak ağırlayacağız. Söz konusu uygulama bugün itibarıyla başlayacak."

    Bakan Turhan, sağlık çalışanlarının Marmaray, Başkentray ve İzban’dan faydalanmak için sadece kimliklerini göstermelerinin yeterli olacağına dikkat çekti.

    ESKİŞEHİR'DE SAĞLIK ÇALIŞANLARA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

    Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı fedakarca mücadele veren sağlık çalışanlarının şehir içi ulaşımından ücretsiz faydalanacağı bildirildi.

    Belediyenin Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "Bu kutsal mücadelede daima yanınızdayız. Kovid-19 tedbirlerimiz kapsamında kamu ve özelde çalışan tüm sağlık çalışanlarımız kurum kimliklerini göstererek tramvaylarımız ve belediye otobüslerimizden ücretsiz faydalanabilir. Panik yok, tedbir var. Evde kal Eskişehir."

    ANKARA

    Ankara Büyükşehir Belediyesi de 21 Mart Cumartesi duyurduğu kararla sağlık çalışanlarının bugünden itibaren kimliklerini göstermek suretiyle toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceğini bildirmişti.

    Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında, sağlık çalışanlarının EGO otobüsleri, metro ve Ankaray'ı ücretsiz kullanabileceği belirtildi.

    İZMİR, MANİSA, BURSA

    İzmir, Manisa ve Bursa büyükşehir belediyelerinin cuma günü aldığı karar doğrultusunda, sağlık çalışanlarının bu kentlerde toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabileceği açıklanmıştı. (HABER MERKEZİ)

    İzmir, Manisa ve Bursa'da sağlık çalışanlarına toplu ulaşım araçları ücretsiz

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