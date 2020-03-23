Yurt dışından Türkiye’ye getirilen 175 öğrenci Çorlu’da yurtlara yerleştirildi
Yurt dışından Türkiye'ye getirilen 175 öğrenci Çorlu'da yurtlara yerleştirildi.
Fotoğraf: DHA
Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen öğrencilerden 175’i, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesindeki yurtlara yerleştirildi.
Yurt dışında bulunan Türkiyeli öğrenciler, gece saatlerinde uçakla getirildikleri İstanbul’dan sağlık önlemleri altında Çorlu’ya götürüldü. 175 öğrenci ve bazı sivil vatandaşların da bulunduğu kafile, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra yurtlardaki odalara alındı.
Yurtlarda güvenlik önlemi polis tarafından sağlanırken, AFAD ve UMKE ekiplerinin de görevlendirildiği görüldü.Yurt dışından gelenlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 gün karantina altında tutulacağı belirtildi. (Tekirdağ/DHA)
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